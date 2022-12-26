МегаФон улучшил мобильную связь в Бийске

Оператор обновил оборудование не только на территориях с плотной жилой застройкой, но и в социально значимых локациях города

26 декабря 2022, 17:57, ИА Амител

Фото: ПАО МегаФон

МегаФон модернизировал более 40 базовых станций в жилых районах и социально значимых локациях в Бийске. Благодаря запуску дополнительного слоя LTE оператор увеличил скорость мобильного интернета и стабильность работы оборудования даже в условиях высокой нагрузки на сеть.

Инженеры оператора обновили оборудование на улицах Петра Мерлина, Волочаевская, Турусова, Пушкина, Матросова, Советская, Садовая, Мамонтова, Льнокомбинат, Революции, Горно-Алтайской, Спекова, Горького, Красноармейская и других. Качество связи улучшилось не только на территориях с плотной жилой застройкой, но и в социально значимых локациях города — вблизи Алтайского краевого радиотелевизионного передающего центра, центральной городской больницы, образовательных учреждений, а также городской администрации.

На действующих объектах связи МегаФона в Бийске инженеры компании запустили дополнительный слой LTE, который отличается одновременно и высокими скоростями мобильного интернета, и расширенным радиусом покрытия сети. Благодаря улучшениям жители Бийска смогут пользоваться в этих локациях быстрым мобильным интернетом на средней скорости порядка 50 Мбит/с. Также инженеры компании расширили емкость сети, чтобы она могла обслуживать одновременно большее количество абонентов без снижения качества сигнала. Так что в эти новогодние праздники, когда традиционно возрастает нагрузка на инфраструктуру связи, клиенты МегаФона смогут быстрее делиться праздничными фотографиями и видео в соцсетях и смотреть любимые фильмы и программы в высоком разрешении без задержек.

«При планировании строительства новых объектов связи мы пользуемся инструментами Big data, которые помогают нам определить те микрорайоны, где наиболее востребованы мобильные сервисы. В Бийске таких локаций много — это крупный научный, учебный и промышленный центр юга края, также ежегодно сюда приезжают тысячи туристов, направляющихся на отдых в Белокуриху. Благодаря проведенным работам жители и гости города почувствуют новое качество голосовой связи и мобильного интернета», — сказала директор ПАО МегаФон в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

ПАО МегаФон

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