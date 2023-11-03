МегаФон ускорил интернет курьерам и водителям такси в период предновогоднего ажиотажа

Это улучшит работу мобильных приложений

03 ноября 2023, 16:25, ИА Амител erid: LjN8KCm7W

Курьер / Фото: пресс-служба МегаФона

МегаФон подключает ускоренный мобильный интернет курьерам и водителям такси по всей стране. Такой апгрейд ускорит работу приложений, дав возможность быстрее выполнять заказы в период самых интенсивных распродаж и предновогоднего ажиотажа.

В ноябре в России – высокий сезон торговли, стартуют распродажи в рознице, на маркетплейсах и в интернет-магазинах.

По статистике МегаФона, мобильный интернет-трафик крупнейших маркетплейсов ежегодно демонстрирует существенный рост в ноябре-декабре.

В эти месяцы прошлого года он увеличился на 62% в сравнении с усредненным значением с января по октябрь. Пиковые значения приходятся на дни самых интенсивных распродаж. Например, 11 ноября прошлого года, во всемирный день шопинга, трафик онлайн‑магазинов был почти в два раза выше, чем в обычные дни.

В этот напряженный период стабильная работа онлайн-сервисов важна не только для тех, кто делает заказы в интернете, но и для тех, кто обеспечивает их доставку. МегаФон решил предоставить партнерам "Яндекс Про" – водителям такси и курьерам – ускоренный мобильный интернет по технологии pre-5G* на полтора месяца.

"Каждому нашему клиенту важно получать свои покупки вовремя, особенно в период, когда многие в преддверии новогодних праздников готовят подарки для близких. Мы уверены, что наша технология ускоренного интернета поможет в сезон распродаж тем, кто напрямую зависит от работы онлайн-сервисов и поэтому на период пиковых ноябрьских нагрузок на курьеров и водителей такси, мы обеспечили их максимально комфортной связью по всей стране", ­– отметил коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.Это решение ускорит мобильный интернет на 50% и сделает быстрее работу приложения для курьеров и водителей такси – "Яндекс Про".

Pre-5G также обеспечивает стабильную работу приложения в местах наибольшей концентрации пользователей мобильного оператора и улучшает навигацию.

МегаФон представил технологию pre-5G в марте 2022 года. Она позволяет в полной мере использовать емкие с точки зрения интернет-трафика сервисы:

мобильный гейминг;

просмотр стриминговых платформ;

онлайн-трансляций;

фильмов и сериалов в высоком качестве без "зависаний" картинки.

*Pre-5G ("Пре-5Джи").

ПАО "Мегафон"

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