МегаФон запустил функцию "Защита близких" в голосовом ассистенте Ева

Система блокирует мошеннические звонки, защищая родных абонента

09 апреля 2025, 15:40, ИА Амител erid: 2W5zFHRecu6

Смартфон. Ассистент Ева / Фото: МегаФон

МегаФон представил инструмент защиты ­от звонков мошенников – голосового помощника Еву. Примерно 10% вызовов от злоумышленников принудительно разрывает функция "Защита близких". Это стало возможным благодаря новой опции, внедренной в начале 2025 года.

Удобство подключения и использования

Для активации функции достаточно добавить номера родных в список в настройках Евы. Родственники подтверждают согласие через СМС-код. Если мошенники звонят указанным номерам, Ева либо блокирует звонок, либо завершает его в процессе. Владелец списка получает уведомление о попытке мошенничества.

Звонки от номеров, которые система уже признала мошенническими, блокируют сразу. Если номер новый, Ева разрывает разговор с мошенником после его проверки.

Результаты работы и статистика

По итогам первого квартала 2025 года, большинство мошеннических звонков система блокирует до того, как они достигают абонента. Примерно в 10% случаев в дело вступает Ева, которая принудительно разрывает звонок и уведомляет клиента. Наибольшую активность в подключении услуги проявляют мужчины в возрасте 31–45 лет, на которых приходится более 65% аудитории.

"Телефонное мошенничество на сегодняшний день является одной из главных проблем в нашем обществе. Специалисты МегаФона ежедневно работают над тем, чтобы минимизировать риски для клиентов. "Защита близких" от Евы призвана оградить от мошенников в том числе самые уязвимые категории граждан – пожилых родственников и детей наших клиентов", – отметил коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

Если владелец функции получил уведомление о мошенничестве, он может сразу связаться с родственником. Ведь мошенники могут перезвонить ему с нового номера. Нужно напомнить близким не отвечать на звонки с незнакомых номеров и не сообщать коды из СМС и не совершать финансовые операции по просьбе чужих людей.

Функции Евы

Голосового ассистента Еву МегаФон запустил в 2021 году, сегодня она помогает более 11 млн клиентов. Помощник может отвечать на звонки, если абонент занят, уведомлять о подключении платных подписок и распознавать категории звонящих. В расширенной версии Ева+ доступны дополнительные настройки, включая режим "не беспокоить".

ПАО "МегаФон"; ИНН 7812014560

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