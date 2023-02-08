МегаФон запустил сервис для организации корпоративной телефонии

Решение ориентировано на крупные компании и контакт-центры

08 февраля 2023, 16:44, ИА Амител

Фото: shutterstock.ru

МегаФон запустил "Корпоративную АТС" для организации телефонии в крупных компаниях. Сервис сделали на базе отечественного ПО и включили в реестр Минцифры.

Решение интегрируется с любыми внутренними системами компаний и позволяет легко перейти с аналогичных зарубежных сервисов. Это особенно актуально для бизнеса в условиях импортозамещения.

Сервис ориентирован на компании крупного бизнеса, которым базового функционала платформ по организации телефонии уже недостаточно. "Корпоративная АТС" гибко адаптируется под индивидуальные требования клиентов и позволяет организовать единую систему коммуникаций, а также подключить и организовать работу корпоративных или аутсорсинговых контактных центров.

"Стабильная связь и современные коммуникационные сервисы сегодня служат основой построения эффективных бизнес-коммуникаций. Благодаря интеграции с любыми CRM-системами и программным обеспечением от разных производителей, "Корпоративная АТС" собирает в едином решении всю необходимую информацию – историю обращений и заказов, запись разговоров и статистику, помогая поддерживать высокую скорость обслуживания клиентов", – сказал директор по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона Кирилл Самошонков.

Он также отметил, что функционал платформы можно дополнить другими решениями МегаФона, например, подключить голосовых роботов и системы распознавания и синтеза речи Speech-to-Text.

Для сотрудников контактных центров доступна система записи и оценки разговора, визуальный редактор распределения звонков по skill-группам и расписанию с возможностью переключения между установленными сценариями ответа. Пользователь может установить неограниченное количество сценариев переадресации и при помощи голосового меню (IVR) эффективно распределять входящие звонки, снижая количество пропущенных вызовов и уменьшая нагрузку на операторов.