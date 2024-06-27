Мегамаркет назвал топ самых популярных категорий товаров на маркетплейсах у сибиряков

В большинстве регионов лидируют товары для животных

27 июня 2024, 19:00, ИА Амител erid: LjN8KAWEa

Онлайн-покупка. Маркетплейс / Фото: freepik.com

В сибирских регионах Мегамаркет зафиксировал стремительный рост интереса к товарам с маркетплейса. За первые пять месяцев 2024 года общий объем продаж увеличился в 2,5 раза, а число приобретенных товаров – в 1,5 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидерами по этим показателям являются Новосибирская, Омская области и Красноярский край. Наиболее заметный рост товарооборота был в:

Омской области (3,2 раза);

Алтайском крае (2,9 раза);

Томской области (2,8 раза).

Маркетплейс определил наиболее востребованные категории товаров среди сибиряков. В общем по региону лидируют товары для кошек и собак, второе место занимает косметика и парфюмерия, а третье – товары для новорожденных. Это характерно для Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областей, Красноярского края и Республики Хакасия.

В Республике Алтай и Республике Тыва на первом месте находится косметика и парфюмерия. В Алтайском крае канцелярские принадлежности оказались популярнее товаров для детей, а в Республике Тыва посуду заказывают чаще, чем товары для животных.

"Маркетплейсы стали неотъемлемой частью современной торговли, предоставляя удобную платформу для продавцов и покупателей. Кратный рост объемов продаж, в частности через нашу площадку, подтверждает востребованность платформы всеми участниками процесса – от производителя до покупателя", – сказал заместитель председателя Сибирского банка Сбера Максим Волков.

По его словам, роль маркетплейсов в торговле будет продолжать расти, способствуя в том числе развитию малого и среднего бизнеса, предоставляя им доступ к широкой аудитории потенциальных клиентов.

ПАО "Сбербанк"

Реклама