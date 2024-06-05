Число брендов, ввозимых по нему, начнут сокращать

05 июня 2024, 19:19, ИА Амител

Грузовые контейнеры на корабле / Фото: unsplash.com

Механизм параллельного импорта планируется продлить на 2025 год. Как сообщает ТАСС, об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сказал директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Роман Чекушов.

"Работает система параллельного импорта. Мы договорились, что в 2025 году она также будет продолжена. Единственное, мы начали сокращать бренды", – сказал он.

Напомним, что механизм начал действовать с марта 2022 года. Тогда премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое отменило ответственность за ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей.

В 2023 году первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что в 2024-м механизм параллельного импорта продолжит действовать в тех категориях товаров, которые востребованы на российском рынке.