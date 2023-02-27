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Меланжевый комбинат построит в Барнауле новую фабрику за 5 млрд рублей

Сейчас рядом с фабрикой строится химический склад, энергоблок с газовой котельной и очистные сооружения

27 февраля 2023, 15:14, ИА Амител

В Барнауле до конца 2023 года планируют открыть новую отделочную фабрику Барнаульского меланжевого комбината (БМК), сообщают "Вести Алтай".

"Сейчас это производство работает на одном из этажей основного здания. Давно назрел вопрос его расширения и полноценной модернизации. Но для установки современного оборудования необходимо отдельное помещение. Под него была выделена новая площадка в 22 тысячи квадратных метров", – рассказали в телесюжете.

Рядом с фабрикой также строится химический склад, энергоблок с газовой котельной, очистные сооружения и большая столовая.

"БТК Холдинг", куда с 2022 года входит БМК, вложил в проект около 5 млрд рублей. Кроме того, правительство края выделило около миллиарда на замену инженерных коммуникаций.

Ранее в БМК заявили, что на развитие производства в 2023 году направят около 4,2 млрд рублей. В планах увеличить объём производства с 8 млн метров ткани до 12 млн.

Напомним, БМК – единственное за Уралом текстильное предприятие с полным циклом производства. В год здесь производят около 10 млн метров ткани.

Комментарии 13

  • кто будет за их з\п тысячи работников новых работать?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • >Кроме того, правительство края выделило около миллиарда на замену инженерных коммуникаций. а основные налоги они уже в ростовской области платят
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Ещё бы им химволокна научиться делать,да хлопок выращивать... Интересно,среднеазиаты у них всё ещё работают?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, "а основные налоги они уже в ростовской области платят"___ Это наших не интересует "сооовсем", зато они отчитаются о привлечении в регион 4,2 млд инвестиций, а то, что в крае по итогу будет оставатся "маленькая тележка, это дело последнее!!!
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Интересно,среднеазиаты у них всё ещё работают?--- не, вьетнамцы
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Может лучше на производство гиперзвука направить. Сейчас актуальней
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, в деревнях и такой зарплаты нет. И работы вообще никакой..Это не лодыри, просто уехать многие не могут по бытовым причинам-дом, стариков не на кого оставить и т.п...Тысячи безработных из Алтайки, Белоярска, Озерок, Среднесибирского, Тальменки охотно поедутт на эту работу. На электричке полтора часа из Тальменки( в Москве не лучше добираться утром). Остальным ещё ближе ехать. Зато завод рядом со станцией "Лестница".
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Это наших не интересует "сооовсем", зато они отчитаются о привлечении в регион 4,2 млд инвестиций, а то, что в крае по итогу будет оставатся "маленькая тележка, это дело последнее!!! час назад, Гость Ответить---------------- то есть инвестиции будут не в Алтайский край, а в Ростовскую область. То есть новость ни о чём. Ну, не совсем ни о чём. Предприятие будет ухудшать экологию Барнаула. Химическое производство, как никак!
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Таджички и Иранцы на БМК работают сейчас. Даже довольны ЗП под 60 руб/мес и отпуском 2 месяца/год. Правда работают по 10-12 часов/ сутки и 6 дней в неделю.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Не искажайте факты про таджичек и иранцев. Это гастербайтеры, но не идиоты. Они работают не за 60 руб/мес, а за 60 тысяч рублей в месяц по 12 часов 6 дней в неделю. Большую часть денег шлют домой.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Водители на тонарах работают с 7.00 утра до 22-24.00 часов (когда как получится) 7 через 7, зарплата 30-35тыс.руб. Они не гастербайтеры, но приходится быть идиотами. Спасибо хозяевам и трудовой инспекции!!!!!
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Одни нытики в комментах. Не хотите-не работайте. Что-то не устраивает, тогда встаньте и откройте своё предприятие с тысячью рабочих мест, а после уже будете осуждать других.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Одни нытики в комментах. Не хотите-не работайте. Что-то не устраивает, тогда встаньте и откройте своё предприятие с тысячью рабочих мест, а после уже будете осуждать других. ==== хоть один реалист, видит, ,как процветает страна и жить становится легче и веселей!!!
    28 февраля, Гость   Ответить
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