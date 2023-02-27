Меланжевый комбинат построит в Барнауле новую фабрику за 5 млрд рублей

Сейчас рядом с фабрикой строится химический склад, энергоблок с газовой котельной и очистные сооружения

27 февраля 2023, 15:14, ИА Амител

В Барнауле до конца 2023 года планируют открыть новую отделочную фабрику Барнаульского меланжевого комбината (БМК), сообщают "Вести Алтай".

"Сейчас это производство работает на одном из этажей основного здания. Давно назрел вопрос его расширения и полноценной модернизации. Но для установки современного оборудования необходимо отдельное помещение. Под него была выделена новая площадка в 22 тысячи квадратных метров", – рассказали в телесюжете.

Рядом с фабрикой также строится химический склад, энергоблок с газовой котельной, очистные сооружения и большая столовая.

"БТК Холдинг", куда с 2022 года входит БМК, вложил в проект около 5 млрд рублей. Кроме того, правительство края выделило около миллиарда на замену инженерных коммуникаций.

Ранее в БМК заявили, что на развитие производства в 2023 году направят около 4,2 млрд рублей. В планах увеличить объём производства с 8 млн метров ткани до 12 млн.

Напомним, БМК – единственное за Уралом текстильное предприятие с полным циклом производства. В год здесь производят около 10 млн метров ткани.