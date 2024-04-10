Мельхиор: какие есть особенности металла и где его применяют?

Рассказываем, какую продукцию из него выпускает промышленность

10 апреля 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KEkeA

Металлические браслеты, круги / Фото: freepik.com

Мельхиор представляет собой сплав меди с никелем. Металл ценят за хорошую пластичность, теплопроводность, устойчивость к макрообрастанию, высокую коррозионную стойкость и другие полезные свойства. По внешнему виду мельхиор схож с серебром, благодаря чему и получил широкую сферу применения. Рассказываем, что чаще всего из него изготавливают.

Что производят из мельхиора?

Доступные цены на мельхиор и его уникальные свойства позволяют использовать сплав как для производства бытовых изделий, так и для элементов сложных конструкций, например, подводных лодок.

Чаще всего из него делают:

посуду;

недорогие ювелирные и художественные изделия;

медицинские изделия, протезы;

элементы корпуса плавучих судов;

части теплообменников, термогенераторов (применение мельхиора повышает КПД);

запорную арматуру трубопроводов;

износостойкое покрытие для монет;

запчасти для электротехники.

Несмотря на то, что мельхиор изобрели давно, до сих пор в некоторых отраслях он является незаменимым металлом.

В чем преимущества использования мельхиора?

Мельхиор востребован сразу по нескольким причинам:

изделия из металла выдерживают большие механические нагрузки;

устойчивость к коррозии в разных средах, в том числе в соленой воде;

отсутствие окисления при температуре до 150 градусов;

хорошие технологические характеристики (металл легко гнуть, паять, штамповать, отливать и т.д.);

безопасность и экологичность;

отличный внешний вид, схожий с серебром;

низкая теплопроводность;

высокое электрическое сопротивление.

К минусам металла можно отнести чуть более высокую стоимость по сравнению со схожими по свойствам сплавами, невозможность использования при экстремально низких температурах, требования к оборудованию для обработки (применяют специализированное).

Основные виды продукции из мельхиора, выпускаемые промышленностью: листы, круги, прутки, трубы, лента, полоса.

ООО "АПС"

Реклама