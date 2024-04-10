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Мельхиор: какие есть особенности металла и где его применяют?

Рассказываем, какую продукцию из него выпускает промышленность

10 апреля 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KEkeA

Металлические браслеты, круги / Фото: freepik.com
Металлические браслеты, круги / Фото: freepik.com

Мельхиор представляет собой сплав меди с никелем. Металл ценят за хорошую пластичность, теплопроводность, устойчивость к макрообрастанию, высокую коррозионную стойкость и другие полезные свойства. По внешнему виду мельхиор схож с серебром, благодаря чему и получил широкую сферу применения. Рассказываем, что чаще всего из него изготавливают.

Что производят из мельхиора?

Доступные цены на мельхиор и его уникальные свойства позволяют использовать сплав как для производства бытовых изделий, так и для элементов сложных конструкций, например, подводных лодок.

Чаще всего из него делают:

  • посуду;
  • недорогие ювелирные и художественные изделия;
  • медицинские изделия, протезы;
  • элементы корпуса плавучих судов;
  • части теплообменников, термогенераторов (применение мельхиора повышает КПД);
  • запорную арматуру трубопроводов;
  • износостойкое покрытие для монет;
  • запчасти для электротехники.

Несмотря на то, что мельхиор изобрели давно, до сих пор в некоторых отраслях он является незаменимым металлом.

В чем преимущества использования мельхиора?

Мельхиор востребован сразу по нескольким причинам:

  • изделия из металла выдерживают большие механические нагрузки;
  • устойчивость к коррозии в разных средах, в том числе в соленой воде;
  • отсутствие окисления при температуре до 150 градусов;
  • хорошие технологические характеристики (металл легко гнуть, паять, штамповать, отливать и т.д.);
  • безопасность и экологичность;
  • отличный внешний вид, схожий с серебром;
  • низкая теплопроводность;
  • высокое электрическое сопротивление.

К минусам металла можно отнести чуть более высокую стоимость по сравнению со схожими по свойствам сплавами, невозможность использования при экстремально низких температурах, требования к оборудованию для обработки (применяют специализированное).

Основные виды продукции из мельхиора, выпускаемые промышленностью: листы, круги, прутки, трубы, лента, полоса.

ООО "АПС"

Комментарии 2

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Александр

21:05:29 11-04-2024

Есть вопрос по кухонной посуде из мельхиора. Существуют ли чайники из этого металла и можно ли кипятить в них воду для чая? Может быть есть кружки ёмкостью до 0,5 литра в которых можно кипятить воду. Не будет ли такая вода вредна для здоровья?

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Виктор

23:04:52 11-04-2024

Александр (21:05:29 11-04-2024) Есть вопрос по кухонной посуде из мельхиора. Существуют ли ч... Нельзя использовать мельхиор в качестве посуды и столовых приборах, тк на нëм образуются окислы меди губительные для человека

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