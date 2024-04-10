Мельхиор: какие есть особенности металла и где его применяют?
Рассказываем, какую продукцию из него выпускает промышленность
10 апреля 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KEkeA
Мельхиор представляет собой сплав меди с никелем. Металл ценят за хорошую пластичность, теплопроводность, устойчивость к макрообрастанию, высокую коррозионную стойкость и другие полезные свойства. По внешнему виду мельхиор схож с серебром, благодаря чему и получил широкую сферу применения. Рассказываем, что чаще всего из него изготавливают.
Что производят из мельхиора?
Доступные цены на мельхиор и его уникальные свойства позволяют использовать сплав как для производства бытовых изделий, так и для элементов сложных конструкций, например, подводных лодок.
Чаще всего из него делают:
- посуду;
- недорогие ювелирные и художественные изделия;
- медицинские изделия, протезы;
- элементы корпуса плавучих судов;
- части теплообменников, термогенераторов (применение мельхиора повышает КПД);
- запорную арматуру трубопроводов;
- износостойкое покрытие для монет;
- запчасти для электротехники.
Несмотря на то, что мельхиор изобрели давно, до сих пор в некоторых отраслях он является незаменимым металлом.
В чем преимущества использования мельхиора?
Мельхиор востребован сразу по нескольким причинам:
- изделия из металла выдерживают большие механические нагрузки;
- устойчивость к коррозии в разных средах, в том числе в соленой воде;
- отсутствие окисления при температуре до 150 градусов;
- хорошие технологические характеристики (металл легко гнуть, паять, штамповать, отливать и т.д.);
- безопасность и экологичность;
- отличный внешний вид, схожий с серебром;
- низкая теплопроводность;
- высокое электрическое сопротивление.
К минусам металла можно отнести чуть более высокую стоимость по сравнению со схожими по свойствам сплавами, невозможность использования при экстремально низких температурах, требования к оборудованию для обработки (применяют специализированное).
Основные виды продукции из мельхиора, выпускаемые промышленностью: листы, круги, прутки, трубы, лента, полоса.
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21:05:29 11-04-2024
Есть вопрос по кухонной посуде из мельхиора. Существуют ли чайники из этого металла и можно ли кипятить в них воду для чая? Может быть есть кружки ёмкостью до 0,5 литра в которых можно кипятить воду. Не будет ли такая вода вредна для здоровья?
23:04:52 11-04-2024
Александр (21:05:29 11-04-2024) Есть вопрос по кухонной посуде из мельхиора. Существуют ли ч... Нельзя использовать мельхиор в качестве посуды и столовых приборах, тк на нëм образуются окислы меди губительные для человека