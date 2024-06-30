Меликов гарантировал защиту врачу после травли из-за никаба пациентки
Он задался вопросом, с чего блогер решил, что имеет право на основе субъективных фактов оскорблять женщину
30 июня 2024, 22:00, ИА Амител
Ситуация с врачом из Хасавюрта – провокация, ей будет гарантирована защита. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Дагестана Сергей Меликов.
Напомним, что накануне в Хасавюрте произошел инцидент. Местный блогер Хаджимурад Ханов (настоящее имя Гаджимурад Атаев), опубликовал видеозапись, на которой звонит владельцу медучреждения "Альтер-мед" и утверждает, что врач-эндокринолог отказала в приеме "его сестре, мусульманке" из-за никаба, и требует разобраться в произошедшем, в том числе "утихомирить общественность". После этого врач записала видео с извинениями, в котором опровергла информацию об отказе в приеме, назвала сложившуюся ситуацию недопониманием.
Меликов назвал поступок "псевдообщественника с туманной биографией" провокацией. Он задался вопросом, с чего Ханов решил, что имеет право на основе субъективных фактов оскорблять женщину.
"Кто дал право угрожать и клеймить человека, который, к слову, не имеет ничего против мусульман? Всецело поддерживаю в этой ситуации врача и гарантирую ей защиту", – написал глава Дагестана.
Он пообещал, что для "псевдолидеров общественного мнения", которые пытаются разобщить россиян, обязательно наступят последствия.
00:46:20 01-07-2024
Ну, что сказать!
09:41:26 01-07-2024
врач записала видео с извинениями --- и выложила на Ютубе?