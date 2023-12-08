Мелодия души: волонтеры водоканала снова навестили пациентов детского онкоцентра

"Росводоканал Барнаул" помогает детям в рамках проекта "Ты не один"

08 декабря 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул"

Волонтеры барнаульского водоканала регулярно участвуют в различных благотворительных акциях. Они чистят берега Оби, помогают подопечным приюта "Бусинка" и недавно команда молодых специалистов в очередной раз навестила маленьких пациентов детского онкологического отделения. Волонтеры подготовили и провели для детей настоящий концерт.

"У одного из наших сотрудников, который тоже вовлечен в наши добрые дела, есть друзья-музыканты. Мы подумали, что было бы здорово провести концерт для детей, которые проходят лечение – вместе спеть любимые песни, подарить им эту незабываемую атмосферу", – рассказала менеджер по внутренним коммуникациям "Росводоканал Барнаул" Дарья Черных.

В больнице на лечении находятся пациенты разного возраста, поэтому репертуар музыкантов тоже отличался – были песни из мультфильмов, современная музыка, которую слушают подростки, и композиции, которые понравятся родителям.

"Музыкантов не хотели отпускать как дети, так и взрослые, – так всем понравилось", – добавила Дарья Черных.

Проект помощи пациентам детского отделения онкологии "Ты не один", которым занимаются сотрудники "Росводоканал Барнаул", получил гран-при на конкурсе волонтерских проектов группы компаний "Росводоканал".