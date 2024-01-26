Мемориал Славы благоустроят в Барнауле

Все работы завершат к 80-летию Победы в ВОВ

26 января 2024, 13:31, ИА Амител

Мемориал Славы в Барнауле / Фото: barnaul.org

В Барнауле благоустроят Мемориал Славы к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает мэрия.

Накануне глава города Вячеслав Франк провел совещание, на котором чиновники предложили по периметру сквера обновить тротуары, плиточное покрытие и парковку, а также заменить пандусы, гранитные лестничные марши и освещение.

Помимо этого, уже в 2024 году здесь планируют провести работы на скульптурной группе "Прощание", стеле и тумбах со священной землей городов-героев, а также Монументе павшим кавалерам ордена Славы и кавалерам ордена "Золотая Звезда". Кроме того, в пантеоне проведут осмотр фамилий, чтобы выявить утраченные буквы и восстановить их.

По итогам обсуждения градоначальник поручил главам профильных комитетов согласовать проекты планируемых работ и определить объемы и источники финансирования.