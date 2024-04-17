Мемориал Славы в Барнауле благоустроят к юбилейной дате Победы

Работы начнутся уже в 2024 году

17 апреля 2024, 13:00, ИА Амител

Мемориал Славы в Барнауле / Фото Михаила Полубедова, "Вечерний Барнаул"

Сквер и территорию у Мемориала Славы в Барнауле благоустроят к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Выездное совещание, посвященное этому вопросу, 16 апреля провел глава города Вячеслав Франк. Вместе с ним на месте мемориального комплекса побывали председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, заместители главы администрации города, руководители профильных комитетов, администрации Железнодорожного района, муниципальных учреждений "Благоустройство и озеленение", "Барнаулгорсвет". А также – доцент института архитектуры и дизайна ФГБОУ ВО "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" Артем Малыгин.

Что будет сделано на Мемориале?

Этим летом планируют заменить плиточное покрытие и бордюрный камень на территории Мемориала Славы, пандусы, а также гранитные лестничные марши, сообщили председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин и председатель комитета по благоустройству Петр Воронков.

Совещание по благоустройству Мемориала Славы в Барнауле / Фото: Михаил Полубедов, "Вечерний Барнаул"

Также в планах обновить тротуары и автомобильные парковки по периметру мемориала. Требуется модернизация и линии наружного освещения на Мемориале. На эти работы нужно 58,7 млн рублей.

Еще миллион рублей необходим на работы по очистке Пантеона, стелы, тумб со священной землей городов-героев. Нужен также ремонт стилобата, который объединяет скульптурную группу "Прощание" и стелу, сообщил председатель комитета по культуре Валерий Паршков.

А надписи и фамилии героев на самом Мемориале приведут в порядок?

Да, специалисты проведут ревизию всех фамилий, размещенных на Пантеоне. Утраченные буквы будут восстановлены и все надписи приведут в порядок.

"Забота о Мемориале Славы – дань нашего уважения поколению победителей", – подчеркнул глава Барнаула Вячеслав Франк.

Совещание по благоустройству Мемориала Славы в Барнауле / Фото: Михаил Полубедов, "Вечерний Барнаул"

Когда начнутся работы?

Работы начнутся уже в 2024 году.

"Ориентировочно в середине июня планируем приступить к работам, чтобы осенью их завершить, и уже в следующем, юбилейном году будем отмечать День Победы на обновленном Мемориале", – сообщил Франк.

Совещание по благоустройству Мемориала Славы в Барнауле / Фото: Михаил Полубедов, "Вечерний Барнаул"

Уже в ближайшее время специалисты собираются демонтировать резервуары, которые использовали для хранения сжиженного газа. Эта территория также будет благоустроена.

Сейчас, по словам главы города, специалисты точно определятся со стоимостью работ и с графиком их проведения.

А что-то новенькое на Мемориале появится?

Кое-что планируется, сообщил Вячеслав Франк:

"Планируем добавить ряд новшеств этому очень значимому для города и барнаульцев месту. Касается это, в первую очередь, зонирования территории мемориала и системы наружного освещения. Изменения коснутся плитки, тротуаров, парковочного узла", – рассказал глава города. Совещание по благоустройству Мемориала Славы в Барнауле / Фото: Михаил Полубедов, "Вечерний Барнаул"

"Преображая такие мемориальные комплексы, важно сохранять их облик, чтобы это место, становясь новым, оставалось привычным взгляду, нашей памяти. В проекте благоустройства Мемориала Славы сделан акцент на том, чтобы привести его в порядок, сделать современным, но при этом сохранить стиль", – отметила Галина Буевич.

Когда в Барнауле был установлен Мемориал Славы?

В Барнауле Мемориал Славы был открыт 9 мая 1975 года. Комплекс воздвигнут в честь советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Специалисты утверждают, что по выразительному качеству исполнения барнаульский Мемориал Славы – один из лучших в России.

Совещание по благоустройству Мемориала Славы в Барнауле / Фото: Михаил Полубедов, "Вечерний Барнаул"

А какие-то работы по поддержанию Мемориала проводили до этого?

Конечно. Как сообщили в пресс-службе администрации Барнаула, в целом за минувшие 10 лет на поддержание и сохранение Мемориала Славы из городского бюджета было направлено более 9,8 млн рублей.

Выполняли ремонтно-реставрационные работы, текущий ремонт, меняли светильники наружного освещения, а также плиточное покрытие и из резиновой крошки. Власти следят и за состоянием имен, размещенных на Пантеоне: утраченные буквы своевременно восстанавливаются.

В 2023 году мемориальный комплекс перевели с сжиженного газа на природный. На это потребовалось 4,2 млн рублей из городского бюджета.

9 декабря в Барнауле состоялась торжественная церемония зажжения Вечного огня на Мемориале Славы от частицы Вечного огня, привезенной с Общероссийского мемориала "Могила Неизвестного Солдата" (г. Москва).

За состоянием Мемориала Славы следит МБУ "Благоустройство и озеленение". Специалисты организации очищают территорию комплекса от снега и гололеда, косят траву, высаживают цветочную рассаду.