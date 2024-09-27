Меньше недели. Успевай номинировать компанию на премию "Народный знак качества"

Заявки принимают до 2 октября 2024 года

27 сентября 2024, 09:30, ИА Амител

"Народный знак качества" / Фото: Татьяна Алдабаева

Уже около 480 компаний из Алтайского края номинированы на премию "Народный знак качества" в 2024 году. Именно вы, жители Алтайского края, выбираете фаворитов. У вас еще есть возможность выразить благодарность и поддержать организации: этап номинирования продлится до 2 октября 2024 года. Возможно, именно ваш голос поможет компании пройти в следующий этап.

Сколько компаний уже заявили?

На 25 сентября в рамках первого этапа премии жители региона подали 7952 заявки на номинирование 480 компаний. Это алтайские организации из Барнаула, Бийска, а также Алейска, Волчихи, Заринска, Камня-на-Оби, Новоалтайска, Рубцовска, Славгорода, Степного Озера и Тальменки.

Наибольшее количество компаний заявили в следующих номинациях:

"Ресторан и кафе года" – 74 компании;

"Медцентр года" – 62 компании;

"Фастфуд и доставка года" – 52 компании;

"Производитель продуктов питания года" – 50 компаний.

Наиболее активно заявки подавали в номинациях:

"Медцентр года" и "Ресторан и кафе года" – по 16 % от общего числа заявок;

"Спортивный клуб года" – 12 %.

Как мне номинировать любимую компанию?

Для этого нужно перейти на сайт народныйзнаккачества.рф. Там вы найдете кнопку "Номинировать компанию". Нажмите на нее и выберите одну из 16 номинаций.

Затем заполните поля с названием организации и городом, в котором она находится. Обратите внимание, что компания может быть из любого уголка Алтайского края, не обязательно из Барнаула.

В одной номинации можно указать только одну компанию.

Когда объявят победителя?

Этап номинирования будет идти до 2 октября 2024 года.

А с 3 по 8 октября организаторы определят финалистов – по 10 компаний в каждой категории, которые номинировали чаще всего. С 9 октября по 7 ноября жители региона смогут проголосовать за одну из них на сайте народныйзнаккачества.рф. По итогам этого голосования определят победителей, их имена станут известны 26 ноября.

Успевайте выразить благодарность компании, которая заслужила вашу любовь и доверие. И помогите ей стать победителем премии.

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