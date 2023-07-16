Мэр Барнаула Франк поздравляет работников металлургической отрасли

Градоначальник напомнил, что предприятия металлургического комплекса во все времена были важной составляющей промышленного потенциала России

16 июля 2023, 09:10, ИА Амител

Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил работников металлургической отрасли с профессиональным праздником. Праздничное обращение опубликовала пресс-служба мэрии.

Градоначальник напомнил, что предприятия металлургического комплекса во все времена были важной составляющей промышленного потенциала России.

"В наши дни особенно важным стал выпуск продукции, предназначенной для оборонного комплекса. Предприятия металлургической отрасли вносят вклад в укрепление суверенитета нашей Родины, изготавливая механизмы специального назначения и гражданскую продукцию", — заявил Франк.

Мэр выразил искреннюю благодарность за мастерство и преданность дела, а также пожелал крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и профессиональных успехов.