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Мэр Барнаула Франк возглавил медиарейтинг муниципальных глав Алтайского края

Второе и третье место достались еще двум алтайским градоначальникам

06 июля 2023, 22:45, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк возглавил медиарейтинг глав муниципальных образований Алтайского края. Список составила "Атмосфера".

Согласно их подсчетам, за прошлый месяц Франка упомнили в СМИ 52 раза. Глава региона поручал усилить контроль за запрещенными для купаниями территориями, предложил создать комиссию по оказанию помощи семьям участников СВО и посетил заседание нового созыва Общественной палаты города. Также он контролировал борьбу со второй волной паводка в Затоне и принял меры по ликвидации загрязнения на Барнаулке. 

Второе место занял еще один градоначальник — мэр Бийска Виктор Щигрев. Его упомнили 16 раз. На третьем месте находится мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман — пять упоминаний.

Четвертое место между собой разделили глава Алейского района Светлана Агаркова и глава Немецкого национального района Иван Гаас — по четыре упоминания. На пятой строчке расположились глава Егорьевского района Максим Нуйкин и глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев — по 

Комментарии 2

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Гость

11:37:47 07-07-2023

в одно место эти рейтинги! Сами себя развлекают ими, населению от этих рейтингов не жарко не холодно!

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Гость

15:12:51 07-07-2023

Медиарейтинг всегда выше у того чиновника, которого больше всех публично ругают

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