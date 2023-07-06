Мэр Барнаула Франк возглавил медиарейтинг муниципальных глав Алтайского края
Второе и третье место достались еще двум алтайским градоначальникам
06 июля 2023, 22:45, ИА Амител
Мэр Барнаула Вячеслав Франк возглавил медиарейтинг глав муниципальных образований Алтайского края. Список составила "Атмосфера".
Согласно их подсчетам, за прошлый месяц Франка упомнили в СМИ 52 раза. Глава региона поручал усилить контроль за запрещенными для купаниями территориями, предложил создать комиссию по оказанию помощи семьям участников СВО и посетил заседание нового созыва Общественной палаты города. Также он контролировал борьбу со второй волной паводка в Затоне и принял меры по ликвидации загрязнения на Барнаулке.
Второе место занял еще один градоначальник — мэр Бийска Виктор Щигрев. Его упомнили 16 раз. На третьем месте находится мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман — пять упоминаний.
Четвертое место между собой разделили глава Алейского района Светлана Агаркова и глава Немецкого национального района Иван Гаас — по четыре упоминания. На пятой строчке расположились глава Егорьевского района Максим Нуйкин и глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев — по
11:37:47 07-07-2023
в одно место эти рейтинги! Сами себя развлекают ими, населению от этих рейтингов не жарко не холодно!
15:12:51 07-07-2023
Медиарейтинг всегда выше у того чиновника, которого больше всех публично ругают