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Мэр Барнаула назвал безобразием и бредом то, как изменилось европейское общество

Вячеслав Франк считает, что мир должен быть Божьим

14 февраля 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк прокомментировал суждение о том, что молодёжь "уже не та", так как у неё меняется отношение к семье, труду и другим ценностям. Его слова приводит "Толк".

По мнению градоначальника, смещение приоритетов у молодого поколения – это не плохо и не хорошо, "это неизбежно".

"Хотя я считаю, что ценности в нашем обществе не так уж и изменились, слава богу. Мы видим, как сильно они трансформировались, например, в Европе. Конечно, у каждого этому будет своя оценка, но по мне так это безобразие. Они дошли до поступков, которые кажутся нам бредом. Я не думал, что люди когда-нибудь будут обсуждать, может ли ребёнок в маленьком возрасте понять, мужчина он или женщина. Кажется, что человек, который это всерьёз обсуждает – немного не в себе, надо его как-то посмотреть, на диспансеризацию сводить, что ли", – сказал Франк.

Он добавил, что в этом вопросе должна присутствовать Церковь, а чтобы мир был справедливым, "он должен быть Божьим".

Комментарии 13

  • Не хочет ли он применить к себе и окружению на деле восьмую заповедь?
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Мэр должен за порядком в городе следить, а не мировые проблемы решать.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Полностью согласен.А в головах европолитиков вообще швах.Те могут и до европейской войны довести.Пора Путину почистить европейские авгиевы конюшни.До самой Португалии.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Чиновники российские за собой пусть смотрят...
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Церковь, Божий мир. О душе пора подумать! Кстати, душ 100 крепостных не помешало-бы...
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Те могут и до европейской войны довести.Пора Путину почистить европейские авгиевы конюшни. ***** Думаете, что "оборонительные" удары по варшаве и берлину уже вот-вот? А "оборонительное" наступление на гейропу уже весной?
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Вот думаю,будут ли встревать при этом пиндосы?Оно им из-за океана надо встревать и подвергать уже себя смертельной опасности?Уж не настолько же они тупые )
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Воспитание переложили на Церковь. ХитрО)
    14 февраля, Гость   Ответить
  • а в российском обществе его меньше???? незаметно по фактам....
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Из выступления мэра стало понятно что все бытовые проблемы города Барнаула решены на отлично и теперь можно переходить к решению мировых
    14 февраля, Гость   Ответить
  • европейцы лишены Богом разума для чего? Правильно чтобы мы их взяли под опеку. Скоро они завоевавшись пойдут в крепостные - а мы их будем драть плеткой. Иногда
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Хороший вывод))))))))))))))))))))))))) Хотя смешно, если б не было так грустно!
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, европейцев давно америка плеткой бьет, им, мазохистам, даже нравится это
    14 февраля, Гость   Ответить
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