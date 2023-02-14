Мэр Барнаула назвал безобразием и бредом то, как изменилось европейское общество

Вячеслав Франк считает, что мир должен быть Божьим

14 февраля 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк прокомментировал суждение о том, что молодёжь "уже не та", так как у неё меняется отношение к семье, труду и другим ценностям. Его слова приводит "Толк".

По мнению градоначальника, смещение приоритетов у молодого поколения – это не плохо и не хорошо, "это неизбежно".

"Хотя я считаю, что ценности в нашем обществе не так уж и изменились, слава богу. Мы видим, как сильно они трансформировались, например, в Европе. Конечно, у каждого этому будет своя оценка, но по мне так это безобразие. Они дошли до поступков, которые кажутся нам бредом. Я не думал, что люди когда-нибудь будут обсуждать, может ли ребёнок в маленьком возрасте понять, мужчина он или женщина. Кажется, что человек, который это всерьёз обсуждает – немного не в себе, надо его как-то посмотреть, на диспансеризацию сводить, что ли", – сказал Франк.

Он добавил, что в этом вопросе должна присутствовать Церковь, а чтобы мир был справедливым, "он должен быть Божьим".