Мэр Барнаула от всей души поздравил юристов с профессиональным праздником

Глава города пожелал специалистам крепкого здоровья, добра и благополучия

03 декабря 2024, 09:33, ИА Амител

Глава Барнаула Вячеслав Франк / Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил юристов с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано в телеграм-канале мэрии.

"Уважаемые юристы города Барнаула! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!" – сказал градоначальник.

По его словам, в современном мире правовая деятельность охватывает все сферы экономики, а грамотный специалист обеспечивает соблюдение законов на предприятиях, в органах власти и помогает людям в бытовых ситуациях и в судах.

"Уверен, что высокий уровень вашей компетентности, профессиональная репутация и активная гражданская позиция будут и впредь залогом укрепления стабильности в нашем обществе и послужат процветанию города Барнаула. Желаю всем крепкого здоровья, добра и благополучия!" – заключил мэр.

День юриста в России отмечается ежегодно 3 декабря. Праздник был учрежден в 2008 году указом президента Владимира Путина.