Мэр Барнаула от всей души поздравил юристов с профессиональным праздником
Глава города пожелал специалистам крепкого здоровья, добра и благополучия
03 декабря 2024, 09:33, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил юристов с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано в телеграм-канале мэрии.
"Уважаемые юристы города Барнаула! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!" – сказал градоначальник.
По его словам, в современном мире правовая деятельность охватывает все сферы экономики, а грамотный специалист обеспечивает соблюдение законов на предприятиях, в органах власти и помогает людям в бытовых ситуациях и в судах.
"Уверен, что высокий уровень вашей компетентности, профессиональная репутация и активная гражданская позиция будут и впредь залогом укрепления стабильности в нашем обществе и послужат процветанию города Барнаула. Желаю всем крепкого здоровья, добра и благополучия!" – заключил мэр.
День юриста в России отмечается ежегодно 3 декабря. Праздник был учрежден в 2008 году указом президента Владимира Путина.
09:41:51 03-12-2024
Если честно, в Барнауле очень мало юристов - мастеров своего дела. Большинство - зарабатывают деньги, но не выигрывая очевидные дела. Приставами юристы вообще многие не хотят заниматься, если пристава не хотят делать свою работу.
10:06:25 03-12-2024
Спсибо, Вячеслав Генрихович