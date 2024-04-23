Мэр Барнаула отметил девелопера, который решил облагородить территорию за свой счет
Вячеслав Франк выразил надежду, что начинание поддержат и другие представители бизнеса
23 апреля 2024, 10:17, ИА Амител
Известный барнаульский застройщик, компания "Мой Дом", первой в городе взялась за реализацию соглашения по благоустройству территории. Опыт положительно оценил глава Барнаула Вячеслав Франк, информирует пресс-служба мэрии.
В минувшие выходные градоначальник провел выездное совещание рядом с офисом застройщика по адресу: улица Челюскинцев, 82. Здесь располагается торгово-офисный центр "Капитал". Девелопер еще в октябре прошлого года добровольно взял на себя обязательства по содержанию прилегающей к зданию территории. Соглашение было подписано с администрацией Центрального района города.
Кроме Вячеслава Франка и директора компании "Мой Дом" Павла Князева в совещании приняли участие вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин, глава администрации Центрального района Максим Сабына, а также председатель комитета по благоустройству Петр Воронков.
На реализацию проекта благоустройства прилегающей территории к зданию по Челюскинцев, 82, застройщик уже направил более 1 млн рублей. В частности, деньги пошли на то, чтобы уложить плиточное покрытие на тротуаре. Кроме того, в ближайшее время на озеленение планируется направить еще примерно 600 тысяч рублей. Многие деревья по соседству с офисом застройщика находятся в аварийном состоянии, 26 из них будут убраны. Вместо них здесь появится 48 новых лип.
Глава города выразил надежду, что пилотный проект компании "Мой Дом" будет продолжен и другими представителями социально ориентированного бизнеса.
"Хороший пример, когда собственники зданий приводят в порядок территории общего пользования. Необходимо и дальше развивать в городе такую практику, вовлекая в этот процесс социально ответственных предпринимателей", – подчеркнул мэр Вячеслав Франк.
Добавим, что согласно правилам благоустройства территории города, юридические и физлица могут принимать участие в благоустройстве территорий общего пользования. Для этого требуется заключить соглашение с администрацией того района, где располагается собственник объекта. При этом предприниматель должен сначала представить и защитить проект благоустройства, который рассмотрит районная комиссия.
Заключить договор могут собственники и другие законные владельцы зданий и земельных участков. После подписания соглашения собственники обязаны обеспечить содержание прилегающей территории (включая уборку) и объектов благоустройства.
10:26:18 23-04-2024
ну да, а руководство города будет просто получать зарплату... молодцы!
10:30:50 23-04-2024
R22 (10:26:18 23-04-2024) ну да, а руководство города будет просто получать зарплату..... И не только зарплату😉
10:34:30 23-04-2024
у них поди веточки, обозванные деревьями и кустами, не завянут сразу
11:11:06 23-04-2024
Не иначе как благотворительность)))
12:55:01 23-04-2024
Гость (11:11:06 23-04-2024) Не иначе как благотворительность)))... Типично барнаульская
14:09:03 23-04-2024
Мы в школе во время субботника такой объем по посадке деревьев выполняли, А тут только лишь салюта и митинга не устроили по этому случаю.
16:44:01 23-04-2024
Не реклама, факт.
Предлагаю Главе города посмотреть благоустройство и озеленение кварталов Лазурный, Лазурный-2 (Власихинская - Шумакова), выполненные при строительстве десять лет назад и сравнить с тем, как благоустраивает и озеленяет город его Администрация.
16:45:21 23-04-2024
Кино это великая сила а кино современности это ещё пиар.
22:51:38 23-04-2024
Садили деревья и повредили экскаватором 2 кабеля электрических высоковольтных, хорошо хоть не погиб никто из этих "садистов"
Электрики потом все выходные восстанавливали свои кабели
Интересно было ли разрешение на земляные работы
Деревья садили прям в то место где кабель проходит