Вячеслав Франк выразил надежду, что начинание поддержат и другие представители бизнеса

23 апреля 2024, 10:17, ИА Амител

Фото: barnaul.press / "Вечерний Барнаул"

Известный барнаульский застройщик, компания "Мой Дом", первой в городе взялась за реализацию соглашения по благоустройству территории. Опыт положительно оценил глава Барнаула Вячеслав Франк, информирует пресс-служба мэрии.

В минувшие выходные градоначальник провел выездное совещание рядом с офисом застройщика по адресу: улица Челюскинцев, 82. Здесь располагается ​торгово-офисный центр "Капитал". Девелопер еще в октябре прошлого года добровольно взял на себя обязательства по содержанию прилегающей к зданию территории. Соглашение было подписано с администрацией Центрального района города.

Кроме Вячеслава Франка и директора компании "Мой Дом" Павла Князева в совещании приняли участие вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин, глава администрации Центрального района Максим Сабына, а также председатель комитета по благоустройству Петр Воронков.

Вячеслав Франк и Павел Князев / Фото: barnaul.press

На реализацию проекта благоустройства прилегающей территории к зданию по Челюскинцев, 82, застройщик уже направил более 1 млн рублей. В частности, деньги пошли на то, чтобы уложить плиточное покрытие на тротуаре. Кроме того, в ближайшее время на озеленение планируется направить еще примерно 600 тысяч рублей. Многие деревья по соседству с офисом застройщика находятся в аварийном состоянии, 26 из них будут убраны. Вместо них здесь появится 48 новых лип.

Проект благоустройства / Фото: barnaul.press

Глава города выразил надежду, что пилотный проект компании "Мой Дом" будет продолжен и другими представителями социально ориентированного бизнеса.

"Хороший пример, когда собственники зданий приводят в порядок территории общего пользования. Необходимо и дальше развивать в городе такую практику, вовлекая в этот процесс социально ответственных предпринимателей", – подчеркнул мэр Вячеслав Франк.

Добавим, что согласно правилам благоустройства территории города, юридические и физлица могут принимать участие в благоустройстве территорий общего пользования. Для этого требуется заключить соглашение с администрацией того района, где располагается собственник объекта. При этом предприниматель должен сначала представить и защитить проект благоустройства, который рассмотрит районная комиссия.

Заключить договор могут собственники и другие законные владельцы зданий и земельных участков. После подписания соглашения собственники обязаны обеспечить содержание прилегающей территории (включая уборку) и объектов благоустройства.

Фото: barnaul.press