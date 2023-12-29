Мэр Барнаула подарил книги про Гарри Поттера 16-летней школьнице
Вячеслав Франк также вручил девочке том с произведениями Пушкина и книжку "Барнаул — город трудовой доблести"
29 декабря 2023, 08:30, ИА Амител
Фото: мэрия Барнаула
Мэр Барнаула Вячеслав Франк в рамках в акции "Елка желаний" исполнил мечту 16-летней школьницы. Девочка загадала книги о Гарри Поттере.
Как сообщили в мэрии, градоначальник вручил девочке семь книг из основной серии плюс несколько дополнительных. А в качестве бонуса мэр подарил юной горожанке том с произведения Пушкина и книгу "Барнаул – город трудовой доблести" – о трудовом подвиге барнаульцев в годы Великой Отечественной войны.
"Елка желаний" – ежегодная акция, в которой люди дарят подарки и исполняют мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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08:44:23 29-12-2023
Российских авторов не нашлось видимо чтоб подарить
08:58:00 29-12-2023
Гость (08:44:23 29-12-2023) Российских авторов не нашлось видимо чтоб подарить... Школьница захотела Гарри Поттера и его получила, захотела бы "российских авторов" подарили бы их.
09:50:04 29-12-2023
ыть (08:58:00 29-12-2023) Школьница захотела Гарри Поттера и его получила, захотела бы... Нужно было найти более патриотичную школьницу. А эту нужно на учёт ставить в полиции, за интерес к литературе вероятного противника. Что там у нас с голой вечеринкой? Почему мало освещаете?
08:58:08 29-12-2023
Гость (08:44:23 29-12-2023) Российских авторов не нашлось видимо чтоб подарить... Девочка попросила "Гарри Потера", а ей надо было подарить "Денискины рассказы"? Л- логика
09:09:36 29-12-2023
Гость (08:44:23 29-12-2023) Российских авторов не нашлось видимо чтоб подарить... Ну ты реальный гений
09:56:17 29-12-2023
Гость (08:44:23 29-12-2023) Российских авторов не нашлось видимо чтоб подарить... Страшный вы человек, в вас чувствуется патологический патриотизм.
09:30:42 29-12-2023
Что, опять?!😁
09:53:33 29-12-2023
Интересно за свои покупал книги, или из бюджет города "дюзнул"!?)))))
10:03:12 29-12-2023
Незнайка на луне - правда о России - наши дни.......
10:51:49 29-12-2023
Власть для собственного пиара использует детей, это разложение власти.
11:13:27 29-12-2023
Зачем мэр пропагандирует сатанизм и западные ценности? Мало ли что девочка могла попросить. А если бы пистолет попросила, тоже надо было дарить? Нужно было девочке объяснить, что есть и настоящая русская литература, а не эта макулатура...
12:36:54 29-12-2023
Гость (11:13:27 29-12-2023) Зачем мэр пропагандирует сатанизм и западные ценности? Мало ... читали?
12:40:43 29-12-2023
Гость (12:36:54 29-12-2023) читали?... Он хотел, но не мог себе позволить...
11:30:19 29-12-2023
Власть для собственного пиара использует детей, ----- ну если это пиар, то какой то... не очень. В 16 то лет уже чем то посерьезнее сказок интересоваться нужно.
12:55:21 29-12-2023
Гость (11:30:19 29-12-2023) Власть для собственного пиара использует детей, ----- ну есл... Можно подумать это единственный случай, это система и дети там разного возраста, недавно Томенко что-то дарил ребенку, и Путин регулярно детям что-то дарит, как можно не заметить, что это происходит регулярно.
12:51:51 29-12-2023
Лучше бы подарил пятитомник учебник по истории, учителя истории Евгения Юрьевича Спицына!!!
13:05:24 29-12-2023
Гость (12:51:51 29-12-2023) Лучше бы подарил пятитомник учебник по истории, учителя исто... Возьми и подари. Адрес девочки узнай в администрации города. Или слабо?
13:29:23 29-12-2023
Гость (13:05:24 29-12-2023) Возьми и подари. Адрес девочки узнай в администрации города.... У меня бюджета такого нет...
13:40:52 29-12-2023
Гость (13:29:23 29-12-2023) У меня бюджета такого нет...... у мэра тоже нет бюджета, вот и дарит что попало
14:14:49 29-12-2023
Гость (13:29:23 29-12-2023) У меня бюджета такого нет...... тогда зачем скулишь? ребенок попросил, ребенку подарили. а от тебя только словеса "надо было, нужно было, у меня бабок нет"...
14:28:44 29-12-2023
и дети там разного возраста----- да если бы 6 летний (действительно ребенок) попросил книги о поттере, то это нормально. Но когда 16 летний... вы современных 16 летних ребенков видели?)🙄
14:39:14 29-12-2023
Гость (14:28:44 29-12-2023) вы современных 16 летних ребенков видели?) какое ваше (не стану ругаться) дело, чем чужой ребенок увлекается?
14:43:39 29-12-2023
Гость (14:28:44 29-12-2023) и дети там разного возраста----- да если бы 6 летний (действ... мне 45. я Гарри Поттера перечитываю раз в 2 года.
21:21:18 29-12-2023
Гость (14:28:44 29-12-2023) и дети там разного возраста----- да если бы 6 летний (действ... скажу больше, мне 59, а я Гарри Поттера с Удовольствием иногда перечитываю. Ну люблю я сказки всю жизнь!
18:48:12 29-12-2023
в 16 уже поздно этот мусор читать
20:07:41 29-12-2023
Мне 37,мне нравится Гарри Поттер. И я люблю свою Родину. И что? Что плохого в Гарри Поттере? Что его написал не Российский автор? Бред какой-то!