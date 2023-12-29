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Мэр Барнаула подарил книги про Гарри Поттера 16-летней школьнице

Вячеслав Франк также вручил девочке том с произведениями Пушкина и книжку "Барнаул — город трудовой доблести"

29 декабря 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула
Фото: мэрия Барнаула

Мэр Барнаула Вячеслав Франк в рамках в акции "Елка желаний" исполнил мечту 16-летней школьницы. Девочка загадала книги о Гарри Поттере.

Как сообщили в мэрии, градоначальник вручил девочке семь книг из основной серии плюс несколько дополнительных. А в качестве бонуса мэр подарил юной горожанке том с произведения Пушкина и книгу "Барнаул – город трудовой доблести" – о трудовом подвиге барнаульцев в годы Великой Отечественной войны.

"Елка желаний" – ежегодная акция, в которой люди дарят подарки и исполняют мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Барнаул Вячеслав Франк Хорошие новости Новый год
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Комментарии 26

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Гость

08:44:23 29-12-2023

Российских авторов не нашлось видимо чтоб подарить

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ыть

08:58:00 29-12-2023

Гость (08:44:23 29-12-2023) Российских авторов не нашлось видимо чтоб подарить... Школьница захотела Гарри Поттера и его получила, захотела бы "российских авторов" подарили бы их.

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Гость

09:50:04 29-12-2023

ыть (08:58:00 29-12-2023) Школьница захотела Гарри Поттера и его получила, захотела бы... Нужно было найти более патриотичную школьницу. А эту нужно на учёт ставить в полиции, за интерес к литературе вероятного противника. Что там у нас с голой вечеринкой? Почему мало освещаете?

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Гость

08:58:08 29-12-2023

Гость (08:44:23 29-12-2023) Российских авторов не нашлось видимо чтоб подарить... Девочка попросила "Гарри Потера", а ей надо было подарить "Денискины рассказы"? Л- логика

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Гость

09:09:36 29-12-2023

Гость (08:44:23 29-12-2023) Российских авторов не нашлось видимо чтоб подарить... Ну ты реальный гений

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Гость

09:56:17 29-12-2023

Гость (08:44:23 29-12-2023) Российских авторов не нашлось видимо чтоб подарить... Страшный вы человек, в вас чувствуется патологический патриотизм.

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Гость

09:30:42 29-12-2023

Что, опять?!😁

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Гость

09:53:33 29-12-2023

Интересно за свои покупал книги, или из бюджет города "дюзнул"!?)))))

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Гость

10:03:12 29-12-2023

Незнайка на луне - правда о России - наши дни.......

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Гость

10:51:49 29-12-2023

Власть для собственного пиара использует детей, это разложение власти.

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Гость

11:13:27 29-12-2023

Зачем мэр пропагандирует сатанизм и западные ценности? Мало ли что девочка могла попросить. А если бы пистолет попросила, тоже надо было дарить? Нужно было девочке объяснить, что есть и настоящая русская литература, а не эта макулатура...

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Гость

12:36:54 29-12-2023

Гость (11:13:27 29-12-2023) Зачем мэр пропагандирует сатанизм и западные ценности? Мало ... читали?

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Гость

12:40:43 29-12-2023

Гость (12:36:54 29-12-2023) читали?... Он хотел, но не мог себе позволить...

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Гость

11:30:19 29-12-2023

Власть для собственного пиара использует детей, ----- ну если это пиар, то какой то... не очень. В 16 то лет уже чем то посерьезнее сказок интересоваться нужно.

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Гость

12:55:21 29-12-2023

Гость (11:30:19 29-12-2023) Власть для собственного пиара использует детей, ----- ну есл... Можно подумать это единственный случай, это система и дети там разного возраста, недавно Томенко что-то дарил ребенку, и Путин регулярно детям что-то дарит, как можно не заметить, что это происходит регулярно.

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Гость

12:51:51 29-12-2023

Лучше бы подарил пятитомник учебник по истории, учителя истории Евгения Юрьевича Спицына!!!

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Гость

13:05:24 29-12-2023

Гость (12:51:51 29-12-2023) Лучше бы подарил пятитомник учебник по истории, учителя исто... Возьми и подари. Адрес девочки узнай в администрации города. Или слабо?

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Гость

13:29:23 29-12-2023

Гость (13:05:24 29-12-2023) Возьми и подари. Адрес девочки узнай в администрации города.... У меня бюджета такого нет...

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Гость

13:40:52 29-12-2023

Гость (13:29:23 29-12-2023) У меня бюджета такого нет...... у мэра тоже нет бюджета, вот и дарит что попало

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Гость

14:14:49 29-12-2023

Гость (13:29:23 29-12-2023) У меня бюджета такого нет...... тогда зачем скулишь? ребенок попросил, ребенку подарили. а от тебя только словеса "надо было, нужно было, у меня бабок нет"...

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Гость

14:28:44 29-12-2023

и дети там разного возраста----- да если бы 6 летний (действительно ребенок) попросил книги о поттере, то это нормально. Но когда 16 летний... вы современных 16 летних ребенков видели?)🙄

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Гость

14:39:14 29-12-2023

Гость (14:28:44 29-12-2023) вы современных 16 летних ребенков видели?) какое ваше (не стану ругаться) дело, чем чужой ребенок увлекается?

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Гость

14:43:39 29-12-2023

Гость (14:28:44 29-12-2023) и дети там разного возраста----- да если бы 6 летний (действ... мне 45. я Гарри Поттера перечитываю раз в 2 года.

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Гость

21:21:18 29-12-2023

Гость (14:28:44 29-12-2023) и дети там разного возраста----- да если бы 6 летний (действ... скажу больше, мне 59, а я Гарри Поттера с Удовольствием иногда перечитываю. Ну люблю я сказки всю жизнь!

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Гость

18:48:12 29-12-2023

в 16 уже поздно этот мусор читать

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Екатерина

20:07:41 29-12-2023

Мне 37,мне нравится Гарри Поттер. И я люблю свою Родину. И что? Что плохого в Гарри Поттере? Что его написал не Российский автор? Бред какой-то!

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