Мэр Барнаула подарил книги про Гарри Поттера 16-летней школьнице

Вячеслав Франк также вручил девочке том с произведениями Пушкина и книжку "Барнаул — город трудовой доблести"

29 декабря 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

Мэр Барнаула Вячеслав Франк в рамках в акции "Елка желаний" исполнил мечту 16-летней школьницы. Девочка загадала книги о Гарри Поттере.

Как сообщили в мэрии, градоначальник вручил девочке семь книг из основной серии плюс несколько дополнительных. А в качестве бонуса мэр подарил юной горожанке том с произведения Пушкина и книгу "Барнаул – город трудовой доблести" – о трудовом подвиге барнаульцев в годы Великой Отечественной войны.

"Елка желаний" – ежегодная акция, в которой люди дарят подарки и исполняют мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.