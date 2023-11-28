Мэр Барнаула посетил компанию, которую наградили золотой медалью за лучший продукт

Барнаульская компания неоднократно становилась победителем различных конкурсов

28 ноября 2023, 17:36, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В 2023 году барнаульское предприятие "ВелКен" получило золотую медаль международного конкурса "Лучший продукт 2023". Напомним, конкурс проходил в рамках 30-й Международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2023"*. Кроме этого, компания стала лауреатом конкурса "Лучший Алтайский продукт 2023" за самые популярные традиционные черные семечки "Зум Зум". 17 ноября 2023 года в Новосибирске прошло награждение победителей дегустационного конкурса "Золотая медаль 2023" в рамках выставки "Сибирская продовольственная неделя". И тут компания "ВелКен" тоже получила высшую награду – Большую Золотую медаль.

На днях с визитом на предприятии "ВелКен" побывал глава Барнаула Вячеслав Франк. А вместе с ним – председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, заместитель главы администрации города по экономической политике Сергей Рябчун и председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Наталья Кротова. Экскурсию по предприятию провели генеральный директор Евгений Вельдяйкин, учредитель компании Александр Кенигсберг, исполнительный директор Максим Степнов и директор по производству Анастасия Дмитрюк.

Что известно о компании?

Компания "ВелКен" основана 23 года назад – в 2000-м. Предприятие занимается производством натуральной, экологически безопасной продукции из семян подсолнечника и арахиса.

Компания выпускает семена и ядро подсолнечника, арахис жареный с различными вкусами. В 2022 году выпущен новый вид продукции – полосатые семечки.

При этом часть сырья, которое используют на предприятии, выращено в Алтайском крае, а часть – импортное.

"На производстве мы используем подсолнечник, выращенный на алтайских полях. Арахис из Бразилии закупаем у поставщиков в Москве", – рассказывает директор по производству Анастасия Дмитрюк.

Фото: barnaul.org

Каковы мощности предприятия?

Производственные площади включают сушильно-очистительный комплекс, два цеха жарки и фасовки, цех производства ядра подсолнечника, брикетный цех, подготовительный цех. Также здесь находится склад готовой продукции, склады напольного и силосного хранения.

В этом году в компании начали проводить модернизацию оборудования, благодаря которой планируют увеличить выпуск продукции.

"В январе 2023 года мы начали процесс механизации производственных линий в двух цехах, который позволит увеличить на 20% количество выпускаемой продукции", – рассказывает генеральный директор компании Евгений Вельдяйкин.

Где компания реализует продукцию?

Продукция "ВелКен" реализуется по всей России и за рубежом – в Китай, Японию, Армению, Казахстан, Таджикистан, Республику Беларусь. В 2023 году сделали первые отгрузки в ЛНР.

* Во время конкурса "Продэкспо-2023" образцы продукции конкурсантов оценивает экспертная комиссия, куда входят специалисты агропродовольственных предприятий, отраслевых институтов и союзов, органов управления.