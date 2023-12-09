Мэр Барнаула поздравил горожан с Днем Героев Отечества
Вячеслав Франк пожелал барнаульцам здоровья, счастья, благополучия и успеха
09 декабря 2023, 08:45, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города с Днем Героев Отечества, который в России ежегодно отмечают 9 декабря. В поздравлении, опубликованном в телеграм-канале мэрии, говорится:
"Уважаемые барнаульцы!
Поздравляю вас с Днем Героев Отечества!
Этот праздник посвящен смелым, мужественным людям, совершившим выдающиеся поступки во имя России.
Мы гордимся ратными подвигами наших предков и российских воинов, которые сегодня доблестно выполняют свой долг, защищая независимость нашего государства и мирную жизнь.
Почетное звание Героя Российской Федерации носят представители гражданских профессий. Решительность, упорство, верность своему делу и Отечеству помогли им добиться высоких достижений.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и успеха во всех добрых начинаниях!"
Справка: День Героев Отечества посвящен всем, кто носит звание Героя Советского Союза и России, а также полным кавалерам Ордена Славы и Ордена Святого Георгия.
18:02:16 09-12-2023
Спасибо. конечно. А может вместо поздравления, организуешь хоть мало-мальское движение общественного транспорта в Барнауле? На улицах коллапс и это в первые же морозы. И это "эффективные" менеджеры. Приличные менеджеры после такого уходят в отставку.