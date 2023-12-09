Мэр Барнаула поздравил горожан с Днем Героев Отечества

Вячеслав Франк пожелал барнаульцам здоровья, счастья, благополучия и успеха

09 декабря 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города с Днем Героев Отечества, который в России ежегодно отмечают 9 декабря. В поздравлении, опубликованном в телеграм-канале мэрии, говорится:

"Уважаемые барнаульцы!

Поздравляю вас с Днем Героев Отечества!

Этот праздник посвящен смелым, мужественным людям, совершившим выдающиеся поступки во имя России.

Мы гордимся ратными подвигами наших предков и российских воинов, которые сегодня доблестно выполняют свой долг, защищая независимость нашего государства и мирную жизнь.

Почетное звание Героя Российской Федерации носят представители гражданских профессий. Решительность, упорство, верность своему делу и Отечеству помогли им добиться высоких достижений.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и успеха во всех добрых начинаниях!"

Справка: День Героев Отечества посвящен всем, кто носит звание Героя Советского Союза и России, а также полным кавалерам Ордена Славы и Ордена Святого Георгия.