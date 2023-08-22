Мэр Барнаула поздравил горожан с Днем государственного флага
Глава города пожелал жителям крепкого здоровья, благополучия и мирного неба
22 августа 2023, 08:30, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравляет жителей города с Днем государственного флага Российской Федерации. В поздравлении, опубликованном в телеграм-канале мэрии, говорится:
"Уважаемые барнаульцы!
Поздравляю вас с Днем государственного флага России!
Это праздник всех россиян, искренне любящих свою Родину, ее историю, культуру и готовых нести ответственность за судьбу страны. Под российским триколором наши земляки совершают воинские подвиги, делают научные открытия, ставят спортивные рекорды.
Бело-сине-красный стяг наполняет сердце каждого из нас гордостью за Россию, вдохновляет на новые свершения во имя Отечества. Барнаульцы на протяжении всей истории города вносят серьезный вклад в развитие нашей страны.
Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба!"
День государственного флага Российской Федерации посвящен возрожденному флагу России, "национальному триколору". Праздник установлен в 1994 году и ежегодно отмечается 22 августа. Является рабочим днем.
В Барнауле по этому поводу пройдет концерт в Нагорном парке Барнаула у стелы "Город трудовой доблести". Там в том числе выступят выступят Симфонический оркестр и Мужской вокальный ансамбль Государственной филармонии Алтайского края.
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