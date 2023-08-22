Мэр Барнаула поздравил горожан с Днем государственного флага

Глава города пожелал жителям крепкого здоровья, благополучия и мирного неба

22 августа 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравляет жителей города с Днем государственного флага Российской Федерации. В поздравлении, опубликованном в телеграм-канале мэрии, говорится:



"Уважаемые барнаульцы!

Поздравляю вас с Днем государственного флага России!



Это праздник всех россиян, искренне любящих свою Родину, ее историю, культуру и готовых нести ответственность за судьбу страны. Под российским триколором наши земляки совершают воинские подвиги, делают научные открытия, ставят спортивные рекорды.

Бело-сине-красный стяг наполняет сердце каждого из нас гордостью за Россию, вдохновляет на новые свершения во имя Отечества. Барнаульцы на протяжении всей истории города вносят серьезный вклад в развитие нашей страны.

Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба!"

День государственного флага Российской Федерации посвящен возрожденному флагу России, "национальному триколору". Праздник установлен в 1994 году и ежегодно отмечается 22 августа. Является рабочим днем.

В Барнауле по этому поводу пройдет концерт в Нагорном парке Барнаула у стелы "Город трудовой доблести". Там в том числе выступят выступят Симфонический оркестр и Мужской вокальный ансамбль Государственной филармонии Алтайского края.