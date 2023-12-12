Мэр Барнаула поздравил горожан с Днем Конституции РФ

Вячеслав Франк пожелал барнаульцам здоровья, счастья, добра, мира и благополучия

12 декабря 2023, 07:43, ИА Амител

Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города с Днем Конституции РФ, который в России ежегодно отмечают 12 декабря. В поздравлении, опубликованном в телеграм-канале мэрии, говорится:

"Уважаемые барнаульцы!

Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!

Принятие Основного закона позволило укрепить российскую государственность, обеспечить единство и независимость нашей страны.

На протяжении 30 лет Конституция России является прочным фундаментом для стабильного развития общества. Опираясь на главные исторические, нравственные ценности, она закрепляет права и свободы человека, идеи и принципы, которые помогают решать масштабные задачи, направленные на повышение качества жизни людей. Именно Основной закон гарантирует гражданам право на местное самоуправление, дает возможность принимать активное участие в жизни малой родины.

Убежден, что соблюдение конституционных норм – залог успешного развития государства и гражданского согласия.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, добра, мира и благополучия!"