НОВОСТИОбщество

Мэр Барнаула поздравил горожан с Днем Конституции РФ

Вячеслав Франк пожелал барнаульцам здоровья, счастья, добра, мира и благополучия

12 декабря 2023, 07:43, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города с Днем Конституции РФ, который в России ежегодно отмечают 12 декабря. В поздравлении, опубликованном в телеграм-канале мэрии, говорится:

"Уважаемые барнаульцы!

Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!

Принятие Основного закона позволило укрепить российскую государственность, обеспечить единство и независимость нашей страны. 

На протяжении 30 лет Конституция России является прочным фундаментом для стабильного развития общества. Опираясь на главные исторические, нравственные ценности, она закрепляет права и свободы человека, идеи и принципы, которые помогают решать масштабные задачи, направленные на повышение качества жизни людей. Именно Основной закон гарантирует гражданам право на местное самоуправление, дает возможность принимать активное участие в жизни малой родины. 

Убежден, что соблюдение конституционных норм – залог успешного развития государства и гражданского согласия. 

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, добра, мира и благополучия!"

Барнаул Вячеслав Франк праздники Хорошие новости

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

07:46:10 12-12-2023

Пусть Терешкову поздравляет

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:32:02 12-12-2023

еще рабочий день не начался, а он уже весь в трудах и заботах. ночей не спит, думает как горожан порадовать. а тут и повод есть.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:47:47 12-12-2023

На протяжении 30 лет Конституция России является прочным фундаментом для стабильного развития общества.======================= Уважаемый, конституция прочная, но почему ей не подчиняются яйца и куры?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:07:47 12-12-2023

Прочный фундамент, в соседней новостной линии уже точечно меняют.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:47:31 12-12-2023

На протяжении 30 лет Конституция России --------- Менялась несколько раз.

  9 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров