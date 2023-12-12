Мэр Барнаула поздравил горожан с Днем Конституции РФ
Вячеслав Франк пожелал барнаульцам здоровья, счастья, добра, мира и благополучия
12 декабря 2023, 07:43, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города с Днем Конституции РФ, который в России ежегодно отмечают 12 декабря. В поздравлении, опубликованном в телеграм-канале мэрии, говорится:
"Уважаемые барнаульцы!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!
Принятие Основного закона позволило укрепить российскую государственность, обеспечить единство и независимость нашей страны.
На протяжении 30 лет Конституция России является прочным фундаментом для стабильного развития общества. Опираясь на главные исторические, нравственные ценности, она закрепляет права и свободы человека, идеи и принципы, которые помогают решать масштабные задачи, направленные на повышение качества жизни людей. Именно Основной закон гарантирует гражданам право на местное самоуправление, дает возможность принимать активное участие в жизни малой родины.
Убежден, что соблюдение конституционных норм – залог успешного развития государства и гражданского согласия.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, добра, мира и благополучия!"
07:46:10 12-12-2023
Пусть Терешкову поздравляет
08:32:02 12-12-2023
еще рабочий день не начался, а он уже весь в трудах и заботах. ночей не спит, думает как горожан порадовать. а тут и повод есть.
08:47:47 12-12-2023
На протяжении 30 лет Конституция России является прочным фундаментом для стабильного развития общества.======================= Уважаемый, конституция прочная, но почему ей не подчиняются яйца и куры?
09:07:47 12-12-2023
Прочный фундамент, в соседней новостной линии уже точечно меняют.
10:47:31 12-12-2023
На протяжении 30 лет Конституция России --------- Менялась несколько раз.