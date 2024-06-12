Мэр Барнаула поздравил горожан с Днем России

Франк заявил, что этот праздник объединяет всех людей, которые гордятся великим прошлым страны и трудятся во благо ее настоящего и будущего

12 июня 2024, 11:01, ИА Амител

Глава Барнаула Вячеслав Франк / Фото: amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Днем России. Обращение главы администрации по случаю праздника опубликовала пресс-служба мэрии краевой столицы.

Франк заявил, что День России объединяет всех людей, которые гордятся великим прошлым страны и трудятся во благо ее настоящего и будущего.

"Для каждого человека малая родина начинается там, где он родился, живет, учится, работает, растит детей. Но жителей всех уголков нашей огромной и многонациональной страны объединяет желание видеть ее сильной и независимой, где каждый человек может полностью реализовать свой потенциал и свои возможности", – заявил градоначальник.

Мэр подчеркнул, что Барнаул вносит достойный вклад в развитие российского государства, а ответственность, солидарность и стремление трудиться во благо Родины помогают противостоять любым угрозам, решать возникшие сложности и задачи.

"Дорогие барнаульцы, желаю вам успехов во всех начинаниях, веры в собственные силы, счастья, здоровья и благополучия. С праздником!" – заключил Франк.