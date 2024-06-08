Мэр Барнаула поздравил социальных работников с профессиональным праздником

Вячеслав Франк пожелал профессионалам крепкого здоровья, счастья и благополучия

08 июня 2024, 09:00, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано в телеграм-канале мэрии.

По словам градоначальника, эту благородную профессию выбирают только самые неравнодушные люди. "Ваши добро и милосердие адресованы ветеранам, инвалидам, пожилым людям, детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Нередко вы заменяете людям близких, благодаря вам они получают реальную поддержку, вновь обретают надежду и веру в будущее", – отметил он.

Отдельные слова благодарности Франк выразил ветеранам социальной службы – за верность профессии, неравнодушие, добросовестность и безграничную любовь к людям.

"Уважаемые работники социальной службы, спасибо вам за нелегкую работу, терпение, доброту и оптимизм, который вы вселяете в сердца людей. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!" – заключил он.

День социального работника в России отмечается ежегодно 8 июня. Этот профессиональный праздник был установлен президентом России Владимиром Путиным 27 октября 2000 года. Выбор даты связан с историей социальной работы в России: именно 8 июня 1701 года Петр Великий издал указ, согласно которому в богадельнях должны были находиться здоровые люди для ухода за больными и престарелыми.