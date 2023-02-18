Мэр Барнаула сходил на продовольственную ярмарку и пообщался с горожанами

Барнаульцы рассказали градоначальнику, что на ярмарках всегда представлено много качественной продукции дешевле, чем в магазинах

18 февраля 2023, 16:20, ИА Амител

Фото Михаила Полубедова / "Вечерний Барнаул"

Мэр Барнаула Вячеслав Франк 18 февраля посетил первую в этом году продовольственную ярмарку, сообщили в городской администрации.

В этот день торговля велась во всех районах краевого центра по шести адресам. Градоначальник для визита выбрал площадку у ТЦ "Россия", где представили продукцию 23 предприятия.

"Глава города Вячеслав Франк пообщался с представителями торговых точек и горожанами. Барнаульцы отметили, что на ярмарках всегда представлено много наименований продукции, хорошего качества и по стоимости ниже, чем в розничных магазинах", – рассказали в пресс-службе.

Замглавы администрации города по экономической политике Сергей Рябчун, который пришёл с мэром, рассказал, что в этом году в городе планируют провести 19 ярмарок. По его словам, цены на них ниже от 8 до 40%.