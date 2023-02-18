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Мэр Барнаула сходил на продовольственную ярмарку и пообщался с горожанами

Барнаульцы рассказали градоначальнику, что на ярмарках всегда представлено много качественной продукции дешевле, чем в магазинах

18 февраля 2023, 16:20, ИА Амител

Фото Михаила Полубедова / "Вечерний Барнаул"
Фото Михаила Полубедова / "Вечерний Барнаул"

Мэр Барнаула Вячеслав Франк 18 февраля посетил первую в этом году продовольственную ярмарку, сообщили в городской администрации.

В этот день торговля велась во всех районах краевого центра по шести адресам. Градоначальник для визита выбрал площадку у ТЦ "Россия", где представили продукцию 23 предприятия.

"Глава города Вячеслав Франк пообщался с представителями торговых точек и горожанами. Барнаульцы отметили, что на ярмарках всегда представлено много наименований продукции, хорошего качества и по стоимости ниже, чем в розничных магазинах", – рассказали в пресс-службе.

Замглавы администрации города по экономической политике Сергей Рябчун, который пришёл с мэром, рассказал, что в этом году в городе планируют провести 19 ярмарок. По его словам, цены на них ниже от 8 до 40%.

Комментарии 20

  • Там тебя обвешают на сумму скидки
    18 февраля, Гость   Ответить
  • Это его обычная обязанность и нечего преподносить как высочайшее событие.
    18 февраля, Гость   Ответить
  • может, он туда не по обязанности, а по необходимости ходил - жена послала прикупить продуктов со скидкой
    18 февраля, Гость   Ответить
  • цены на них ниже от 8 до 40% . А почему власть позволяет так обманывать граждан, что в простые дни люди должны на 40% покупать дороже? А не обнаглели ли господа торгаши?
    18 февраля, Гость   Ответить
  • ФРАНКА В ГУБЕРНАТОРЫ НУЖНО!
    18 февраля, Гость   Ответить
  • По его словам, цены на них ниже от 8 до 40%.----можно документальное подтверждение
    18 февраля, Гость   Ответить
  • Франк-человек на своём месте.ПРИГОЖИНА В ПРЕЗИДЕНТЫ РФ!
    18 февраля, Гость   Ответить
  • ФРАНКА В ГУБЕРНАТОРЫ НУЖНО!------ да вы уже всю неделю за него топите, почву готовите. Ч то хорошего сделал Франк для барнаульцев? Всю зиму ползаем по гололёду. Разве что для некоторых персонажей старается. Так тогда давайте сразу их в кандидаты на выборы. Зачем прокладка?
    18 февраля, Гость   Ответить
  • Лучше бы этот товарищ проехался по улице меланжевой
    18 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, ага за рыбой
    18 февраля, Гость   Ответить
  • были на ярмарке, восхищены!!!! обилие продуктов и услуг, которых не встретишь в европах, цены, благодаря правительству края, смешны до абсурда, наконец то мы почувствовали стабильность будущего, рады, что живем в России и сейчас!!!
    19 февраля, Гость   Ответить
  • цены на них ниже от 8 до 40% . А почему власть позволяет так обманывать граждан, что в простые дни люди должны на 40% покупать дороже? А не обнаглели ли господа торгаши?======как вы правы, когда страна напрягается, когда правительство россии из последних сил старается для нас, торгаши, как пятая колонна, как враги, обкрадывают нас, повышая цены и поднимая тарифы и налоги на все,почему власть не борется с ними? это же очевидно, торгаши забирают у нас души и жизнь
    19 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а вы не задумывались что у господ торгашей" Есть арендные обязательства, налоговые, плата комунальных услуг, и тд, а на ярмарку может выехать не большой или малоизвестный производитель и торговать своей продукцией по оптовым ценам?!
    19 февраля, Гость   Ответить
  • а на ярмарку может выехать не большой или малоизвестный производитель и торговать своей продукцией по оптовым ценам?!----а смысл ему в розницу торговать о оптовым ценам? + тратить ресурсы на выезд+оплачивать работу продавца. Ну и потом - с чего все взяли, что на этих ярмарках дешевле? Сколько раз был - товары в ту же стоимость, что у сетевиков. Онли маркетинг, что социальная.
    19 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а вы не задумывались что у господ торгашей" Есть арендные обязательства **** Ну да, ну да, а ещё даже у региональных "гениев розничной торговли" из глубоко дотационных городов, типа Барнаула, есть элитная недвижимость на десятки миллионов долларов в Лондоне, например.
    19 февраля, Гость   Ответить
  • есть элитная недвижимость на десятки миллионов долларов в Лондоне, например.---непонятно, к чему этот коммент. Ты гениальнее него, но квартиры у тебя нет? Или, что каждый, кто в торговле, имеет недвигу в Лондоне? Или на рынке тебя обвесили?
    19 февраля, Гость   Ответить
  • Ты гениальнее него, но квартиры у тебя нет? **** А ты думаешь, что у страны с нашими "гениями торговли и строительства" есть хоть какое-то будущее? Они лишь ударно загребают в свой личный карман доходы от уже иссякающих ещё советских месторождений нефти и газа, также ударно выводя их на запад и в офшоры, контролируемые западом. А гениев современных технологий у нас нет совсем!
    19 февраля, Гость   Ответить
  • дежавю, возврат к истокам, добро пожаловать в начало 90х!!!!
    19 февраля, Гость   Ответить
  • Они лишь ударно загребают в свой личный карман доходы от уже иссякающих ещё советских месторождений нефти и газа, также ударно выводя их на запад и в офшоры, контролируемые западом.---и много Женя Ракшин бабла с месторождений поднял? Лозунгист ты наш. Или бабло нужно отдать маргиналам? Которые даже теоретически работать не хотят? Дык им и так пособий куча. Чё хочешь, то, лошадка ломовая?
    19 февраля, Гость   Ответить
  • 19 раз за год можно шикануть
    19 февраля, Гость   Ответить
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