Мэр Барнаула выступит с ежегодным отчетом перед депутатами гордумы
Мероприятие начнется 5 марта в 10 утра
05 марта 2024, 08:30, ИА Амител
Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Мэр Барнаула Вячеслав Франк 5 марта на заседании городской думы отчитается перед депутатами о работе за 2023 год.
Помимо депутатов гордумы, мероприятие посетят члены Алтайского Заксобрания, краевого правительства, почетные жители города, руководители религиозных и национально-культурных объединений, общественники, а также руководители мэрии и районных администраций.
Начнется заседание в 10:00. Подробности доклада барнаульского градоначальника читайте на amic.ru.
10:36:52 05-03-2024
Помимо депутатов гордумы, мероприятие посетят члены Алтайского Заксобрания, краевого правительства, почетные жители города, руководители религиозных и национально-культурных объединений, общественники, а также руководители мэрии и районных администраций. Ни одного приличного слова.
11:11:41 05-03-2024
Гость (10:36:52 05-03-2024) Помимо депутатов гордумы, мероприятие посетят члены Алтайско... Как бы мы без них жили.
10:38:44 05-03-2024
О! Тоже послание!?
12:04:17 05-03-2024
Про мост же скажет? не забудет поди