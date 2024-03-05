Мэр Барнаула выступит с ежегодным отчетом перед депутатами гордумы

Мероприятие начнется 5 марта в 10 утра

05 марта 2024, 08:30, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк 5 марта на заседании городской думы отчитается перед депутатами о работе за 2023 год.

Помимо депутатов гордумы, мероприятие посетят члены Алтайского Заксобрания, краевого правительства, почетные жители города, руководители религиозных и национально-культурных объединений, общественники, а также руководители мэрии и районных администраций.

Начнется заседание в 10:00. Подробности доклада барнаульского градоначальника читайте на amic.ru.