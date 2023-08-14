Мэр Бийска обзавелся заместителем из Москвы

Он будет отвечать за вопросы экономики и промышленности

14 августа 2023, 13:19, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Мэр Бийска назначил себе нового заместителя. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Замом по экономике и промышленности будет Александр Бирюков. 41-летний уроженец Бийска долгое время провел за пределами региона.

Бирюков окончил Алтайский политехнический колледж, также отмечается, что он является ветераном боевых действий. Высшее образование получал в Москве, где позднее работал на различных предприятиях.

Отмечается, что на новой должности Бирюков будет отвечать за вопросы социально-экономического развития города как наукограда.