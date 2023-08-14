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Мэр Бийска обзавелся заместителем из Москвы

Он будет отвечать за вопросы экономики и промышленности

14 августа 2023, 13:19, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Мэр Бийска назначил себе нового заместителя. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Замом по экономике и промышленности будет Александр Бирюков. 41-летний уроженец Бийска долгое время провел за пределами региона.

Бирюков окончил Алтайский политехнический колледж, также отмечается, что он является ветераном боевых действий. Высшее образование получал в Москве, где позднее работал на различных предприятиях.

Отмечается, что на новой должности Бирюков будет отвечать за вопросы социально-экономического развития города как наукограда. 

Бийск

Комментарии 3

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Гость

13:40:16 14-08-2023

Никому в мск не упёрся, так на родину прибыл.

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патрон

14:16:22 14-08-2023

глухоту надо гнать из бийска, из Барнаула выгнали , теперь надо обратно в переферию.

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Гость

19:42:24 14-08-2023

Как в фильме "Свадьба в Малиновке" будут грабить и очень сильно и быстро. Приватизация тайно идет на всех парах.

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