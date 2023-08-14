Мэр Бийска обзавелся заместителем из Москвы
Он будет отвечать за вопросы экономики и промышленности
14 августа 2023, 13:19, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Мэр Бийска назначил себе нового заместителя. Об этом сообщает "Бийский рабочий".
Замом по экономике и промышленности будет Александр Бирюков. 41-летний уроженец Бийска долгое время провел за пределами региона.
Бирюков окончил Алтайский политехнический колледж, также отмечается, что он является ветераном боевых действий. Высшее образование получал в Москве, где позднее работал на различных предприятиях.
Отмечается, что на новой должности Бирюков будет отвечать за вопросы социально-экономического развития города как наукограда.
13:40:16 14-08-2023
Никому в мск не упёрся, так на родину прибыл.
14:16:22 14-08-2023
глухоту надо гнать из бийска, из Барнаула выгнали , теперь надо обратно в переферию.
19:42:24 14-08-2023
Как в фильме "Свадьба в Малиновке" будут грабить и очень сильно и быстро. Приватизация тайно идет на всех парах.