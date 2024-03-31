Мэр Парижа заявила, что россиянам не будут рады на Олимпиаде
Накануне Анн Идальго посетила Киев
31 марта 2024, 09:01, ИА Амител
Мэр Парижа Анн Идальго заявила о том, что российским и белорусским спортсменам будут не рады на Олимпийских играх. Ее слова передает Le Monde.
"Я хочу сказать российским и белорусским атлетам, что им не будут рады в Париже. Вместе с тем, хочу сказать спортсменам с Украины, что их мы будем поддерживать изо всех сил", - заявила Идальго.
Отметим, что накануне Идальго посещала Киев, где встречалась с местными спортсменами, главой национального олимпийского комитета Украины Вадимом Гутцайтом, а также мэром Киева Виталием Кличко.
Российских и белорусских спортсменов допустили до участия в парижской Олимпиаде в нейтральном статусе. Также они должны пройти строгий отбор и соответствовать всем требованиям, обозначенным Международным олимпийским комитетом.
09:26:37 31-03-2024
Им и в России не очень рады, с чего бы в Париже
10:01:48 31-03-2024
В свете последних событий ехать в Париж опасно. Велика вероятность террактов. Даже могут отменить открытие Олимпиады. Так что пусть туда отправляются хохлы, да побольше числом.
11:14:27 31-03-2024
Жаль, запретили россиянам - увидеть Париж и умереть.
11:15:12 31-03-2024
Плохо
11:18:44 31-03-2024
В России лягушатникам не рады со времен наполеошки.
12:34:13 31-03-2024
Не рады? Напомним 1812 год...
16:37:38 31-03-2024
К счастью, эта дама для МОК не указ.
20:36:34 31-03-2024
А можно ли дать стопроцентную гарантию, что олимпиада в принципе состоится ? Не рискнул бы ...
20:45:14 31-03-2024
Остается только поздравить Анн Идальго с 210-й годовщиной вступления русских войск в Париж 31 марта 1814 года!
20:52:24 31-03-2024
Неужели и это не остановит предателей и изменников народа и страны решивших в опущенном запланированном врагами умышленно преступно состоянии принимать участие. Ведь предательство и изменничество не только в военной и секретной сфере а в любой в которой гражданин причиняет ущерб и вред народу и стране с пользой для любых своими действиями причиняющих нам вред и ущерб.
21:52:09 31-03-2024
Гость (20:52:24 31-03-2024) Неужели и это не остановит предателей и изменников народа и ... Да так-то неплохо поехать и отнять медвли у упоротых нациков, Ведь и без атрибутов всем понятно, что это россияне побеждают во многих видах спорта. Но всерьёз говорят о возможных террактах в Париже, очень большая вероятность. Поэтому лучше, чтобы наших ребят и девчат не подвергали опасности, поберегли и не пустили.
08:59:42 01-04-2024
Гость (21:52:09 31-03-2024) Да так-то неплохо поехать и отнять медвли у упоротых нациков... Не плохо, но не дадут и этого, будут позорные подсуживания, допинг пробы и пр. В общем просто позорная публичная порка "самостоятельных" без флага и гимна.