Мэр Парижа заявила, что россиянам не будут рады на Олимпиаде

Накануне Анн Идальго посетила Киев

31 марта 2024, 09:01, ИА Амител

Беговая дорожка на стадионе / Фото: unsplash.com

Мэр Парижа Анн Идальго заявила о том, что российским и белорусским спортсменам будут не рады на Олимпийских играх. Ее слова передает Le Monde.

"Я хочу сказать российским и белорусским атлетам, что им не будут рады в Париже. Вместе с тем, хочу сказать спортсменам с Украины, что их мы будем поддерживать изо всех сил", - заявила Идальго.

Отметим, что накануне Идальго посещала Киев, где встречалась с местными спортсменами, главой национального олимпийского комитета Украины Вадимом Гутцайтом, а также мэром Киева Виталием Кличко.

Российских и белорусских спортсменов допустили до участия в парижской Олимпиаде в нейтральном статусе. Также они должны пройти строгий отбор и соответствовать всем требованиям, обозначенным Международным олимпийским комитетом.