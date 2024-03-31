НОВОСТИСпорт

Мэр Парижа заявила, что россиянам не будут рады на Олимпиаде

Накануне Анн Идальго посетила Киев

31 марта 2024, 09:01, ИА Амител

Беговая дорожка на стадионе / Фото: unsplash.com
Беговая дорожка на стадионе / Фото: unsplash.com

Мэр Парижа Анн Идальго заявила о том, что российским и белорусским спортсменам будут не рады на Олимпийских играх. Ее слова передает Le Monde.

"Я хочу сказать российским и белорусским атлетам, что им не будут рады в Париже. Вместе с тем, хочу сказать спортсменам с Украины, что их мы будем поддерживать изо всех сил", - заявила Идальго. 

Отметим, что накануне Идальго посещала Киев, где встречалась с местными спортсменами, главой национального олимпийского комитета Украины Вадимом Гутцайтом, а также мэром Киева Виталием Кличко.

Российских и белорусских спортсменов допустили до участия в парижской Олимпиаде в нейтральном статусе. Также они должны пройти строгий отбор и соответствовать всем требованиям, обозначенным Международным олимпийским комитетом.

Спорт

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

09:26:37 31-03-2024

Им и в России не очень рады, с чего бы в Париже

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:01:48 31-03-2024

В свете последних событий ехать в Париж опасно. Велика вероятность террактов. Даже могут отменить открытие Олимпиады. Так что пусть туда отправляются хохлы, да побольше числом.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:14:27 31-03-2024

Жаль, запретили россиянам - увидеть Париж и умереть.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:15:12 31-03-2024

Плохо

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
В России

11:18:44 31-03-2024

В России лягушатникам не рады со времен наполеошки.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ииииигорь..

12:34:13 31-03-2024

Не рады? Напомним 1812 год...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:37:38 31-03-2024

К счастью, эта дама для МОК не указ.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:36:34 31-03-2024

А можно ли дать стопроцентную гарантию, что олимпиада в принципе состоится ? Не рискнул бы ...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:45:14 31-03-2024

Остается только поздравить Анн Идальго с 210-й годовщиной вступления русских войск в Париж 31 марта 1814 года!



  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:52:24 31-03-2024

Неужели и это не остановит предателей и изменников народа и страны решивших в опущенном запланированном врагами умышленно преступно состоянии принимать участие. Ведь предательство и изменничество не только в военной и секретной сфере а в любой в которой гражданин причиняет ущерб и вред народу и стране с пользой для любых своими действиями причиняющих нам вред и ущерб.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:52:09 31-03-2024

Гость (20:52:24 31-03-2024) Неужели и это не остановит предателей и изменников народа и ... Да так-то неплохо поехать и отнять медвли у упоротых нациков, Ведь и без атрибутов всем понятно, что это россияне побеждают во многих видах спорта. Но всерьёз говорят о возможных террактах в Париже, очень большая вероятность. Поэтому лучше, чтобы наших ребят и девчат не подвергали опасности, поберегли и не пустили.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Анна

08:59:42 01-04-2024

Гость (21:52:09 31-03-2024) Да так-то неплохо поехать и отнять медвли у упоротых нациков... Не плохо, но не дадут и этого, будут позорные подсуживания, допинг пробы и пр. В общем просто позорная публичная порка "самостоятельных" без флага и гимна.

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров