Мэр Сургута запретил чиновникам лайкать порно и показывать роскошь в соцсетях

Глава города сам проконтролирует соблюдение правил муниципальными служащими

11 апреля 2025, 17:20, ИА Амител

Максим Слепов / Фото: admsurgut.ru

Глава города Сургута Максим Слепов запретил чиновникам лайкать порнографию и выкладывать в соцсетях собственные снимки в обнаженном виде. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.

"Не публиковать, не копировать, не размещать опубликованные другими пользователями и не отмечать как понравившиеся фото-, видео-, аудио- и текстовые материалы экстремистского, террористического, порнографического и дискриминирующего характера", – говорится в постановлении об утверждении кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих.

Также чиновникам рекомендовали не выкладывать фото и видео:

в обнаженном и полуобнаженном виде;

при курении или распитии спиртного;

из увеселительных и игорных заведений;

на фоне дорогих автомобилей и интерьера;

с демонстрацией предметов роскоши.

Кодекс, как указано, утвержден для "добросовестного и эффективного исполнения должностных обязанностей". Контроль за исполнением его положений Максим Слепов оставил за собой.