Мэр Сургута запретил чиновникам лайкать порно и показывать роскошь в соцсетях
Глава города сам проконтролирует соблюдение правил муниципальными служащими
11 апреля 2025, 17:20, ИА Амител
Глава города Сургута Максим Слепов запретил чиновникам лайкать порнографию и выкладывать в соцсетях собственные снимки в обнаженном виде. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.
"Не публиковать, не копировать, не размещать опубликованные другими пользователями и не отмечать как понравившиеся фото-, видео-, аудио- и текстовые материалы экстремистского, террористического, порнографического и дискриминирующего характера", – говорится в постановлении об утверждении кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих.
Также чиновникам рекомендовали не выкладывать фото и видео:
- в обнаженном и полуобнаженном виде;
- при курении или распитии спиртного;
- из увеселительных и игорных заведений;
- на фоне дорогих автомобилей и интерьера;
- с демонстрацией предметов роскоши.
Кодекс, как указано, утвержден для "добросовестного и эффективного исполнения должностных обязанностей". Контроль за исполнением его положений Максим Слепов оставил за собой.
17:23:07 11-04-2025
А в чем тогда понт быть чиновником?
19:39:21 11-04-2025
Гость (17:23:07 11-04-2025) А в чем тогда понт быть чиновником?... Друг перед другом понтоваться.
19:51:13 11-04-2025
Плевали они на народ. Им собственное благополучие в первую очередь.
20:15:53 11-04-2025
И каковы же эти служащие, если для соблюдения приличий необходимо принимать "соответствующий докуиент"?
20:57:39 11-04-2025
это с лихвой компенсируют их жены и дети, малдивы, марокко, рестораны, базы, лыжи, диор, тачки и туфли всякие шагоходы, ну
10:34:53 12-04-2025
Шеф воспитывает свою стаю.