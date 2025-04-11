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Мэр Сургута запретил чиновникам лайкать порно и показывать роскошь в соцсетях

Глава города сам проконтролирует соблюдение правил муниципальными служащими

11 апреля 2025, 17:20, ИА Амител

Максим Слепов / Фото: admsurgut.ru
Максим Слепов / Фото: admsurgut.ru

Глава города Сургута Максим Слепов запретил чиновникам лайкать порнографию и выкладывать в соцсетях собственные снимки в обнаженном виде. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.

"Не публиковать, не копировать, не размещать опубликованные другими пользователями и не отмечать как понравившиеся фото-, видео-, аудио- и текстовые материалы экстремистского, террористического, порнографического и дискриминирующего характера", – говорится в постановлении об утверждении кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих.

Также чиновникам рекомендовали не выкладывать фото и видео:

  • в обнаженном и полуобнаженном виде;
  • при курении или распитии спиртного;
  • из увеселительных и игорных заведений;
  • на фоне дорогих автомобилей и интерьера;
  • с демонстрацией предметов роскоши.

Кодекс, как указано, утвержден для "добросовестного и эффективного исполнения должностных обязанностей". Контроль за исполнением его положений Максим Слепов оставил за собой.

Политика

Комментарии 6

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Гость

17:23:07 11-04-2025

А в чем тогда понт быть чиновником?

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Гость

19:39:21 11-04-2025

Гость (17:23:07 11-04-2025) А в чем тогда понт быть чиновником?... Друг перед другом понтоваться.

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....

19:51:13 11-04-2025

Плевали они на народ. Им собственное благополучие в первую очередь.

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Гость

20:15:53 11-04-2025

И каковы же эти служащие, если для соблюдения приличий необходимо принимать "соответствующий докуиент"?

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Гость

20:57:39 11-04-2025

это с лихвой компенсируют их жены и дети, малдивы, марокко, рестораны, базы, лыжи, диор, тачки и туфли всякие шагоходы, ну

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Гость

10:34:53 12-04-2025

Шеф воспитывает свою стаю.

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