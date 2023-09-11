Мэр Томска в обращении к жителям перепутал город с Омском

После смены места работы он еще не привык к новой геолокации

11 сентября 2023, 18:37, ИА Амител

Фото: Mash Siberia

Новый мэр Томска Дмитрий Махиня в своем обращении к жителям назвал город Омском. Об этом сообщает Mash Siberia.

Махиня работал заместителем главы Омска, но 5 сентября получил должность мэра Томска. Для жителей города он подготовил программку, в которой рассказал, что собирается делать, но немного напутал.

В пункте о ремонте школ и детских садов Махиня заявил томичам, что работы будут проводить за счёт бюджета Омска.

Картинку отредактировали невнимательно и опубликовали с таким текстом. Томичи в комментариях оказались не против того, чтобы им помогли из бюджета соседей.