Мэр Томска в обращении к жителям перепутал город с Омском
После смены места работы он еще не привык к новой геолокации
11 сентября 2023, 18:37, ИА Амител
Фото: Mash Siberia
Новый мэр Томска Дмитрий Махиня в своем обращении к жителям назвал город Омском. Об этом сообщает Mash Siberia.
Махиня работал заместителем главы Омска, но 5 сентября получил должность мэра Томска. Для жителей города он подготовил программку, в которой рассказал, что собирается делать, но немного напутал.
В пункте о ремонте школ и детских садов Махиня заявил томичам, что работы будут проводить за счёт бюджета Омска.
Картинку отредактировали невнимательно и опубликовали с таким текстом. Томичи в комментариях оказались не против того, чтобы им помогли из бюджета соседей.
09:04:16 12-09-2023
Ну, спасибо, если он сможет за счет Омска Томск обеспечивать, деньги лишними не бывают...