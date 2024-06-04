Мэрия Рубцовска продала помещения медцентру за 270 тысяч вместо 26 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества

04 июня 2024, 23:05, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

Следком возбудил уголовное дело по результатам проверки прокуратуры – она выявила, что мэрия Рубцовска продала помещения ценой 26 млн рублей за 270 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба ведомства, покупателем был частный медицинский центр "Добрый доктор".

По информации следователей, в 2021 году мэрия Рубцовска приватизировала муниципальные помещения общей площадью около 1,4 тысячи квадратных метров. Имущество продали медицинскому центру за 270 тысяч рублей.

Прокурорская проверка показала, что параллельно с получением лицензии фирма предоставила сведения о фактическом состоянии объектов, которая гласила, что они пригодны для оказания медицинских услуг. Оценка, проведенная по требованию надзорного ведомства, показала, что на деле же эти помещения стоили более 26 млн рублей. После того как они перешли из муниципальной собственности в собственность медцентра, гендиректор организации продал их своим родственникам. Ущерб от действий администрации города оценили в 26 млн рублей.

По выявленному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Расследование продолжается.