Мэрия Рубцовска продала помещения медцентру за 270 тысяч вместо 26 млн рублей
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества
04 июня 2024, 23:05, ИА Амител
Следком возбудил уголовное дело по результатам проверки прокуратуры – она выявила, что мэрия Рубцовска продала помещения ценой 26 млн рублей за 270 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба ведомства, покупателем был частный медицинский центр "Добрый доктор".
По информации следователей, в 2021 году мэрия Рубцовска приватизировала муниципальные помещения общей площадью около 1,4 тысячи квадратных метров. Имущество продали медицинскому центру за 270 тысяч рублей.
Прокурорская проверка показала, что параллельно с получением лицензии фирма предоставила сведения о фактическом состоянии объектов, которая гласила, что они пригодны для оказания медицинских услуг. Оценка, проведенная по требованию надзорного ведомства, показала, что на деле же эти помещения стоили более 26 млн рублей. После того как они перешли из муниципальной собственности в собственность медцентра, гендиректор организации продал их своим родственникам. Ущерб от действий администрации города оценили в 26 млн рублей.
По выявленному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Расследование продолжается.
06:13:30 05-06-2024
Не удивлён. Зачем идут в мэрию работать? Поднять своё благосостояние. Не народу же служить) Продали, разницу разделили, классика.
06:19:17 05-06-2024
Везде так
07:21:11 05-06-2024
Мойша (06:19:17 05-06-2024) Везде так... Если доживём до суда, можно уже сценарий предсказать. "Не корысти ради, а токмо: больные престарелые родители, больные малолетние дети (предоставляем справки), бедные несчастные, нищие (всё на родственниках, справки предоставляем) и по сему всех понять, простить и отпустить. Мы так делать больше не будем. Классика.
08:09:25 05-06-2024
ВВП (07:21:11 05-06-2024) Мы так делать больше не будем. Классика. Классика будет, когда будет присвоено звание "Почётного гражданина", выдана медаль, персональная пенсия и талоны на молоко...
09:05:46 05-06-2024
Там 7 лет условно у директора если мне память не изменяет. Ещё добавят или он не причём?
09:40:00 05-06-2024
И опять ДД засветился.
00:24:40 06-06-2024
Цифры и разница просто - песня - ч. 4 ст. 159 УК РФ в полный рост. НЕ увидел размер отката.