Мэрия Ярового подала в суд на УК из-за отсутствующих мусорных площадок
Власти требуют от компании навести порядок с местами сбора отходов, которые предназначены для жителей сразу 85 жилых домов
04 декабря 2023, 09:45, ИА Амител
Администрация Ярового подала в суд на городскую управляющую компанию "Коммунальщик" из-за мусорной "безалаберности". Согласно иску, информация о котором размещена в картотеке краевого арбитражного суда, власти требуют от компании навести порядок с местами сбора отходов, которые предназначены для жителей сразу 85 жилых домов.
Так, в случае 57 домов администрация требует признать незаконным бездействие УК по организации площадок и даже по их "определению". При этом для всех домов, в том числе и вышеупомянутых, власти требуют провести собрания собственников жилья и все же определить площадки, а также согласовать их.
Кроме того, если выбор при размещении площадки падет на участок в собственности администрации, то управляющей компании также придется согласовать использование участка "без предоставления земельного участка и установления сервитута".
По данным из открытых источников, всего "Коммунальщик" обслуживает 88 домов. Таким образом, администрация считает, что лишь у трех из этих зданий все в порядке с организацией мест для сбора мусора.
14:08:20 04-12-2023
В Яровом вообще нет мусорных контейнеров. Приехала машина, забрала мусор и уехала. Не очень удобно для людей.
14:40:11 04-12-2023
изучите 11 ЗС О обращение с отходами, понятие придомовая территория МКД, Приказ Минстроя России от 29.12.2021 N 1042/пр "Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований"
14:47:08 04-12-2023
Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления в области обращения с твердыми коммунальными отходами 1. К полномочиям органов местного самоуправления городских поселений в области обращения с твердыми коммунальными отходами относятся: создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах; определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами. 2. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области обращения с твердыми коммунальными отходами относятся: создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах; определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;