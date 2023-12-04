Мэрия Ярового подала в суд на УК из-за отсутствующих мусорных площадок

Власти требуют от компании навести порядок с местами сбора отходов, которые предназначены для жителей сразу 85 жилых домов

04 декабря 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Администрация Ярового подала в суд на городскую управляющую компанию "Коммунальщик" из-за мусорной "безалаберности". Согласно иску, информация о котором размещена в картотеке краевого арбитражного суда, власти требуют от компании навести порядок с местами сбора отходов, которые предназначены для жителей сразу 85 жилых домов.

Так, в случае 57 домов администрация требует признать незаконным бездействие УК по организации площадок и даже по их "определению". При этом для всех домов, в том числе и вышеупомянутых, власти требуют провести собрания собственников жилья и все же определить площадки, а также согласовать их.

Кроме того, если выбор при размещении площадки падет на участок в собственности администрации, то управляющей компании также придется согласовать использование участка "без предоставления земельного участка и установления сервитута".

По данным из открытых источников, всего "Коммунальщик" обслуживает 88 домов. Таким образом, администрация считает, что лишь у трех из этих зданий все в порядке с организацией мест для сбора мусора.