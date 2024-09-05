Месси и Роналду не вошли в список номинантов на "Золотой мяч"

Это произошло впервые с 2003 года

05 сентября 2024, 10:31, ИА Амител

Криштиану Роналду / Фото: pxhere.com/ru/photo/1035836

Объявлен список претендентов на награду "Золотой мяч" лучшему игроку мира по итогам прошлого сезона. В него вошли 30 футболистов.

Впервые с 2003 года среди номинантов нет ни Лионеля Месси, ни Криштиану Роналду. Оба игрока – нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси и португальский форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду – не были включены в число претендентов на награду.

Всего в список номинантов вошли следующие игроки: Джуд Беллингем (Англия), Федерико Вальверде (Уругвай), Винисиус Жуниор (Бразилия), Даниэль Карвахаль (Испания) и Антонио Рюдигер (Германия) – все они представляют "Реал"; Килиан Мбаппе (Франция), выступающий за "ПСЖ" и "Реал"; Дани Ольмо (Испания), который играет за "Лейпциг" и "Барселону"; Ламин Ямаль (Испания), представляющий "Барселону"; Флориан Виртц (Германия); Гранит Джака (Швейцария); Алехандро Гримальдо (Испания), – все они играют за "Байер"; Мартин Эдегор (Норвегия); Деклан Райс и Букайо Сака – оба из Англии, выступающие за "Арсенал"; Артем Довбик, представляющий "Жирону" и "Рому"; Матс Хуммельс из Германии, который играет за "Боруссию" из Дортмунда и "Рому"; Эрлинг Холанд из Норвегии, выступающий за "Манчестер Сити"; Рубен Диаш из Португалии, который играет за "Манчестер Сити"; Фил Фоден из Англии, также представляющий "Манчестер Сити"; Родри из Испании, который играет за "Манчестер Сити"; Нико Уильямс из Испании, выступающий за "Атлетик"; Эмилиано Мартинес из Аргентины, представляющий "Астон Виллу"; Харри Кейн из Англии, который играет за "Баварию"; Витинья из Португалии, выступающий за "ПСЖ"; Коул Палмер из Англии, представляющий "Челси"; Хакан Чалханоглу из Турции; Лаутаро Мартинес из Аргентины, также выступающий за "Интер"; Адемола Лукман из Нигерии, который играет за "Аталанту"; и Тони Кроос из Германии, завершивший карьеру.

Награду вручат на церемонии, которая состоится 28 октября в Париже.