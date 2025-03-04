Месть? В СК назвали возможную причину убийства главы Завьяловского района

Убитый и стрелок хорошо знали друг друга

04 марта 2025, 17:54, ИА Амител

Николай Онищенко / Фото: vk.com/onischenko_na

Поводом для убийства главы Завьяловского района Николая Онищенко мог стать конфликт вокруг руководящей должности местного лечебно-оздоровительного комплекса, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

"Поводом мог послужить конфликт по поводу отстранения подозреваемого от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса", – говорится в сообщении.

Напомним, Николая Онищенко убили из охотничьего ружья днем 4 марта в селе Завьялово. Как пишут СМИ, 51-летнего чиновника предположительно застрелил 45-летний бывший подчиненный Анатолий Фенин, который ранее возглавлял местный комитет по делам молодежи. Официальных подтверждений данному предположению от правоохранительных органов не поступало.

Алтайский СК возбудил уголовное дело по факту убийства главы администрации Завьяловского района Николая Онищенко. Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль ход расследования уголовного дела.