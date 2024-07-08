Места для зерна хватит. "Алтайский мукомол" достраивает крупный элеваторный комплекс

Алтайская компания реализует крупные проекты и предлагает качественную аграрную технику

08 июля 2024, 08:00, ИА Амител erid: LjN8K77pc

Поле. Зерно. Техника / Фото: "Алтайский мукомол"

Компания "Алтайский мукомол" завершает амбициозный проект по строительству крупного элеваторного комплекса в Павловском районе Алтайского края. Его максимальный объем хранения – 50 тыс. тонн зерна и, по словам представителей компании, это закроет потребности хранения сельхозпроизводителей в районе. Рассказываем, какие еще проекты есть в копилке компании и какую технику она предлагает аграриям.

Путь к успеху

Только за последние годы "Алтайский мукомол" реализовал более 50 проектов. Например, элеваторный комплекс ООО "АСК Союз", который запустили в 2018-2019 годах в Камне-на-Оби. Он включает оборудование для приемки, очистки и сушки зерна, конвейеры для транспортировки зерна и зернохранилище силосного типа на 40 тыс. тонн.

И расположенный в поселке Новые Зори Павловского района элеватор ООО "Птицефабрика Комсомольская". Его построили в 2019-2020 годах. Элеватор позволяет осуществлять приемку зерна с автотранспорта, с очисткой, сушкой, хранением в четырех силосах на пять тысяч тонн каждый.

Есть интересные проекты и в других регионах. Так, для племзавода "Юбилейный" (Тюменская область) "мукомолы" смонтировали два силоса объемом пять тысяч тонн каждый. Еще восемь силосов они поставили для селекционно-генетического центра разведения КРС УК "Горкунов" в Новосибирской области, а под Иркутском возвели объект для КФХ "Воздвиженская".

"Алтайский мукомол" / Фото предоставлены компаний

Что предлагает аграриям "Алтайский мукомол"?

Сегодня в "Мукомоле" можно приобрести шесть видов техники:

Силосы и оборудование для транспортировки зерна. Зерносушильное оборудование. Машины для зерноочистки и семеноводства. Миксеры и измельчители. Прицепы и разбрасыватели. Бункеры-перегрузчики.

Чаще всего клиентов интересует именно элеваторное оборудование: конусные и плоскодонные силосы, нории, ленточные и катушечные конвейеры, а также шнековые и скребковые транспортеры. Востребованным остается и оборудование для подработки зерна, зерносушилки (жалюзийные, шахтные и конвейерные).

Спрос есть и на прицепную технику, в том числе полуприцепы с толкающей стенкой, разбрасыватели удобрений, бункеры-перегрузчики и смесители-раздатчики кормов.

"В 2023 году мы представили аграриям Сибири совершенно новый продукт – первую отечественную линейку машин для семенного производства. Она позволяет закрыть полный цикл операций по подготовке семенного зерна – от стадии приемки с полей и его последующей очистки (предварительной и товарной) до сортировки с помощью гравитационного сепаратора, фотоочистки и подготовки протравителем", – рассказал директор компании Сергей Андрусенко.По его словам, в комплекте с ними поставляют тихоходные нории, минимально травмирующие зерно. Благодаря чему всхожесть семян и однородность их прорастания значительно выше, чем у обычного малообработанного зерна.

Сельхозтехника KOBLiK / Фото: "Алтайский мукомол"

Кто производит оборудование для "Алтайского мукомола"?

В Алтайском крае и вообще в Сибири компания "Алтайский мукомол" является официальным дилером крупного российского производителя сельхозтехники KOBLiK Group ("Коблик Груп"). Помимо продажи расширенной линейки продукции, "мукомолы" предоставляют клиентам монтаж, пусконаладочные работы и гарантийное облуживание.

Группа объединяет четыре промышленных дивизиона и собственную сеть технических сервисных центров более чем в 20 регионах России с представительствами в 71 федеральном субъекте. В состав производства входят действующие площадки в Воронеже и Семилуках, специализацией которых является производство оборудования для послеуборочной подработки и хранения зерна. А также подразделения в Смоленске и Минске, выпускающие разные машины для измельчения, смешивания и раздачи кормов, транспортировки зеленой массы, внесения органических удобрений.

KOBLiK выпускает 28 типов техники, собранных в более чем 250 моделей и модификаций. Как отмечают эксперты, каждая вторая булка хлеба в стране выпечена при прямом участии техники KOBLiK. ООО "Алтайский мукомол"

Адрес: Барнаул, ул. Чеглецова, 3а, офис 206

Тел.: 8 (3852) 58-47-01, 8-905-924-99-33ООО "Алтайский мукомол"

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