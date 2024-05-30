Места силы. Алтайские земли влекут инвесторов, строящих экоотели и поселки

Земля и частные дома обгоняют новостройки по уровню финансовых вложений

30 мая 2024, 08:30, ИА Амител erid: LjN8KRrT2

Алтайские горы / Фото: архив amic.ru

Индивидуальное домостроение в России стало трендом последних лет. В 2023 году в стране доля частных объектов превысила 70% в общем объеме возведенного жилья. Теперь уже не новостройки, а земля и коттеджи становятся главными объектами инвестиций для россиян. В Алтайском крае тренд на частные дома также силен. С января по апрель 2024 года в регионе построили 392 тыс. квадратных метров жилья, из которых 269 тыс. – индивидуальные. Эксперты отмечают, что в крае рынок ИЖС особенный: помимо пригорода Барнаула (и других крупных городов), большим спросом пользуются участки в отдаленных горных районах. Здесь в будущем могут возникнуть коттеджные микрорайоны "выходного дня" и экопоселки. На кого они рассчитаны – в материале amic.ru.

Поселки другого уровня

В Алтайском крае высокий спрос на загородное жилье наблюдается последние четыре года. За это время пригород Барнаула заполонили новые коттеджные поселки. Большинство из них относятся к классу "комфорт", говорит руководитель агентства "Студия Нонны Карповой "Недвижимость и консалтинг" Нонна Карпова.

В таких микрорайонах небольшие участки (5-8 соток, реже встречаются варианты по 11-13 соток), все необходимые инженерные сети, дороги и другая инфраструктура. Однако, отмечает эксперт, скоро в пригороде Барнаула появятся и премиальные поселки.

"Индивидуальное жилищное строительство обгоняет долевки по уровню инвестиций. Сейчас популярен здоровый образ жизни. Многие меняют квартиру на дом, а у кого есть возможность, приобретают дом загородный. Это развлечение, отдых. Дома для постоянного проживания востребованы, но многим уже недостаточно поселков класса "комфорт": люди хотят жить в премиум-сегменте, чтобы была полностью закрытая территория, отдых высокого уровня, например, теннисный корт. Москва, Калининград вообще нацелены на гольф-поля. И у нас в Алтайском крае в проекте будет строиться поселок премиум-класса", – говорит Нонна Карпова.

Вместе с развитием коттеджных микрорайонов меняется и концепция загородного дома. Тренд на уменьшение площади коттеджей заметен несколько последних лет.

Огромные особняки 400-500 квадратных метров с непродуманными планировками, саунами, бильярдными, цокольными этажами, лифтами уже никому не интересны. Средняя площадь домов – до 150 квадратных метров.

Среди обязательных помещений: кладовые и постирочные, мастер-спальни с гардеробными и санузлами. Большой объем остекления, простые формы, естественные цвета – эти тенденции в загородном строительстве в ближайшие годы получат максимальное развитие.

Для жизни и инвестиций

Неудивительно, что ажиотажный интерес к ИЖС позволил этому рынку притянуть многомиллионные (и даже многомиллиардные) инвестиции. В России не так много регионов, которые интересны предпринимателям, но Алтай – один из них. Речь идет об участках для туристической сферы. При этом все чаще инвесторы рассматривают и ищут не "истоптанные" земли, а территории вдали от массового турпотока, отмечает Нонна Карпова.

"У нас очень развит Горный Алтай, тот же Манжерок переполнен. Поэтому сейчас вектор смещается в более спокойные районы. Например, в Солонешенском, Чарышском районах края есть очень интересные участки для туристической застройки. В Солонешенском районе точкой притяжения является археологический памятник Денисова пещера. В Чарышском районе много маральников. Весь этот туризм связан со здоровьем", – говорит эксперт.

Алтайские горные и предгорные районы, возможно, уже в ближайшие годы будут развиваться очень стремительно. Дело в том, что правительство страны рассматривает продление скоростной магистрали М-12 Москва – Казань – Екатеринбург до Новосибирска. Затем дорога пойдет на Бийск, а оттуда, через Алтай и Монголию, – на Китай. Протяженность маршрута составит почти 8,5 тыс. километров, и он будет иметь стратегическое значение: перевозить грузы по трассе станет быстрее, чем по морю.

Чарышский район, с. Майорка / Фото предоставлено Нонной Карповой

Несмотря на то, что строительство дороги пока лишь в планах, участками горных алтайских районов уже заинтересованы московские инвесторы, развивающие направление экоотелей. В них акцент на природные материалы, натуральные продукты, произведенные местными предпринимателями и фермерами. Зачастую экобазы находятся в уединенных и безлюдных местах, где отсутствует сотовая связь.

"Это направление популярно. Сочи, Краснодар – все в экоотелях. В алтайских районах есть и реки, и горы, и равнины. В Солонешенском районе земля граничит с национальным парком. Это развитие внутреннего туризма, экскурсии", – говорит Нонна Карпова.

Кроме строительства экоотелей территории подходят для коттеджной застройки. Здесь могут появиться дома выходного дня, которые смогут принимать своих жильцов несколько раз в месяц. Баня, катание на квадроциклах, пешие и конные прогулки – все это может быть доступно жителям коттеджных поселков. Дороги в тех местах, естественно, грунтовые, но их состояние позволяет добраться практически на любом транспорте.

"Есть участки, которые подходят под хорошие коттеджные поселки, куда люди смогут приезжать на выходных. От аэропорта Горно-Алтайска ехать часа полтора, расстояние от Белокурихи – 100 км. Нужно понимать, что земля всегда будет в цене, она не множится, ее невозможно растянуть, увеличить. Поэтому ИЖС сейчас – одно из приоритетных направлений для инвестиций, а земля под внутренний туризм – особенно", – резюмирует Нонна Карпова.

"Студия Нонны Карповой "Недвижимость и консалтинг"

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