Местами до -3. О погоде в Алтайском крае днём 16 февраля

Преимущественно без осадков, по югу может выпасть небольшой снег

16 февраля 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От -8 до -13 градусов ожидается днём 16 февраля в Алтайском крае. Как сообщает региональный Гидрометцентр, местами по югу будет теплее – до -3 градусов.

Преимущественно без осадков, по югу небольшой снег. В утренние часы местами изморозь, туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, возможны порывы до 12 м/с.

В Барнауле ожидается от -9 до -11 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь, туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.