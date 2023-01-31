Местами — потепление. О погоде в Алтайском крае 31 января
День пройдёт преимущественно без осадков
31 января 2023, 06:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
От -10 до -15 градусов ожидается в Алтайском крае днём 31 января. Как сообщает региональный Гидрометцентр, по югу местами ожидается потепление – до -3...-8 градусов.
День пройдёт преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле ожидается от -10 до -12 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.
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