Местами — потепление. О погоде в Алтайском крае 31 января

День пройдёт преимущественно без осадков

31 января 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От -10 до -15 градусов ожидается в Алтайском крае днём 31 января. Как сообщает региональный Гидрометцентр, по югу местами ожидается потепление – до -3...-8 градусов.

День пройдёт преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле ожидается от -10 до -12 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.