Местами до -12. О погоде в Алтайском крае 3 февраля

Пройдет небольшой снег с метелями

03 февраля 2024, 06:01, ИА Амител

Зимнее утро в лесу / Фото: unsplash.com

От -4 до -9 градусов ожидается в Алтайском крае днем 3 февраля. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, местами пройдет небольшой снег с метелями.

Метеорологи ожидают, что местами будет холоднее – до -12 градусов. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле от -6 до -8 градусов. Небольшой снег, метель. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 4-9 м/с.