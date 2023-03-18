Местами до +13 градусов. О погоде в Алтайском крае 18 марта

Преимущественно без осадков В утренние часы местами туман, возможна изморозь

18 марта 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +2 до +7 градусов ожидается в Алтайском крае, а в предгорьях региона воздух прогреется до +13 градусов. Такой прогноз на субботу, 18 марта, сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман, возможна изморозь. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер северо-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле будет от +5 до +7 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер северо-западный, 2-7 м/с.