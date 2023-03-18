Местами до +13 градусов. О погоде в Алтайском крае 18 марта
Преимущественно без осадков В утренние часы местами туман, возможна изморозь
18 марта 2023, 06:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
От +2 до +7 градусов ожидается в Алтайском крае, а в предгорьях региона воздух прогреется до +13 градусов. Такой прогноз на субботу, 18 марта, сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман, возможна изморозь. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер северо-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле будет от +5 до +7 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер северо-западный, 2-7 м/с.
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