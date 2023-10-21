Местами до +20 градусов. О погоде в Алтайском крае 21 октября

Синоптики прогнозируют небольшие дожди

21 октября 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +10 до +15 градусов ожидается в Алтайском крае днем 21 октября. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, местами по юго-востоку будет теплее – до +20 градусов.

Местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

В Барнауле от +13 до +15 градусов. В конце дня небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы до 19 м/с.