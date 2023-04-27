Местами до +26. О погоде в Алтайском крае 27 апреля

Преимущественно без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с

27 апреля 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +16 до +21 градуса ожидается в Алтайском крае днём 27 апреля. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

По западу местами будет теплее – до +26 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле от +18 до +20 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.