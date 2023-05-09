Местами до +32 градусов. О погоде в Алтайском крае на День Победы
В целом по краю от +22 до +27 градусов. Преимущественно без осадков
09 мая 2023, 06:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Днём 9 мая, в День Победы, воздух по югу Алтайского края местами прогреется до +32 градусов. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
В целом по краю от +22 до +27 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с.
В Барнауле от +25 до +27 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с.
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