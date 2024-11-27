Местами до +4. О погоде в Алтайском крае днем 27 ноября

Потеплеет не во всем регионе

27 ноября 2024, 06:00, ИА Амител

Горное озеро / Фото: unsplash.com / Daiwei Lu

От -3 до -8 градусов ожидается в Алтайском крае днем 27 ноября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

По юго-востоку местами будет заметно теплее – от -1 до +4 градусов. Осадков не ожидается. Местами изморозь, в утренние часы туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

В Барнауле от -4 до -6 градусов. Без осадков. Изморозь, в утренние часы возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.