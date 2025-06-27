Местами дожди, грозы, град. О погоде в Алтайском крае днем 27 июня

Местами возможен туман

27 июня 2025, 06:00, ИА Амител

Град под Барнаулом / Фото: amic.ru

От +21 до +26 градусов ожидается в Алтайском крае днем 27 июня. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков, по югу местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. В утренние часы местами туман. Ветер восточный, 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с

В Барнауле от +24 до +26 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с.