Местами дожди, грозы. О погоде в Алтайском крае 29 июля

Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с

29 июля 2024, 06:00, ИА Амител

Рассвет над горами / Фото: unsplash.com

От +26 до +31 градуса ожидается в Алтайском крае 29 июля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +27 до +29 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный, от 4 до 9 м/с.