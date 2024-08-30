Местами дожди, грозы. О погоде в Алтайском крае 30 августа

В утренние часы местами туман

30 августа 2024, 06:00, ИА Амител

Падающие звезды / Фото: pixabay.com

От +19 до +24 градусов ожидается в Алтайском крае днем 30 августа. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В отдельных районах кратковременные дожди, возможны грозы. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле от +21 до +23 градусов. Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.