Местами дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 24 августа

В утренние часы местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с

24 августа 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +28 до +33 градусов ожидается в Алтайском крае днем 24 августа. Как сообщает региональный Гидрометцентр, местами по западу ожидаются небольшие дожди и грозы.

В утренние часы местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле от +28 до +30 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с.