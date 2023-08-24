Местами дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 24 августа
В утренние часы местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с
24 августа 2023, 06:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
От +28 до +33 градусов ожидается в Алтайском крае днем 24 августа. Как сообщает региональный Гидрометцентр, местами по западу ожидаются небольшие дожди и грозы.
В утренние часы местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с.
В Барнауле от +28 до +30 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с.
Комментарии 0