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Местами дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае на 1 сентября

В День знаний воздух прогреется до +25 градусов

01 сентября 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

От +20 до +25 градусов ожидается в Алтайском крае в День знаний, 1 сентября. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы. 

Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +22 до +24 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

Погода

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