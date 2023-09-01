Местами дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае на 1 сентября

В День знаний воздух прогреется до +25 градусов

01 сентября 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +20 до +25 градусов ожидается в Алтайском крае в День знаний, 1 сентября. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы.

Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +22 до +24 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.